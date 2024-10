Silent Hill 2 Remake: consejos y respuestas a preguntas frecuentes que deben conocer antes de jugar

No importa si son veteranos que jugaron el título original hace más de 20 años o si son nuevos visitantes del pueblo maldito, esta nueva versión de la pesadilla de James Sunderland les tiene muchas sorpresas. Si tienen planeado jugar el ‘remake’ de Silent Hill 2 esta guía llena de consejos para principiantes y las respuestas a preguntas frecuentes que deben conocer antes de jugar les será bastante útil durante las primeras horas explorando la Colina silenciosa. No se preocupen porque NO hay ‘spoilers’ aquí.

Consejos para el combate

Va a pasar un buen tiempo antes de que puedan conseguir un arma de fuego, así que es buena idea acostumbrarse al uso de las armas cuerpo a cuerpo. Además, estas les ayudarán a ahorrar munición cuando esta escasee.

Una buena técnica contra los enemigos iniciales del juego es darles dos golpes con un arma cuerpo a cuerpo, esquivar su siguiente ataque y hacer lo mismo de nuevo . A veces es posible encajar un tercer golpe antes del contraataque, pero no recomendamos arriesgarse.

El vómito de los enemigos se puede esquivar fácilmente y podemos comenzar a atacarlos antes de que terminen la animación.

El vómito de los enemigos sigue siendo peligroso por unos instantes en el piso. Si tienen que pasar sobre él, asegúrense de que ya no hay humo.

El movimiento de «esquiva» hace invencible a James durante toda su animación. No teman abusar de esto durante los combates al comienzo del juego. Más adelante hay enemigos con animación de ataque más largas que sí deben ser esquivados hacia los lados o hacia atrás específicamente.

No dejen de golpear a un enemigo solo porque cae al suelo. Una vez estén en el piso, podemos rematarlo a golpes con un arma cuerpo a cuerpo o un pisotón. Pueden confirmar si ya está muerto si se forma una mancha de sangre a su alrededor, pero incluso entonces pueden seguir golpeándolo.

Una vez tengan un arma de fuego como la pistola o la escopeta, pueden probar la siguiente táctica para ahorrar balas en el remake de Silent Hill 2: disparen a las piernas de los enemigos (las rodillas en el caso de las enfermeras) hasta que caigan arrodillados . En ese momento se pueden acercar rápidamente y rematarlos con un arma cuerpo a cuerpo . Si lo hacen bien, pueden acabar con un enemigo gastando solo dos balas de pistola.

Hay enemigos pacientes (los que parecen estar dentro de una bolsa de cadáver y no tienen brazos) con manchas oscuras en su cuerpo. Al derrotarlos, estos pueden lanzar vómito dañino por sorpresa. Si derriban a uno, esquiven hasta que haya hecho este ataque o hasta que estén seguros que no lo hará.

Hay dos tipos de curaciones: Botellas y jeringas. Las botellas curan una unidad de salud y las jeringas la curan toda. Las manchas de sangre en la chaqueta de James indican cuánta salud ha perdido. Si además aparece un marco rojo en la pantalla, es momento de usar una botella. Si encima aparece una cruz en la parte inferior derecha, estamos a punto de morir y es mejor gastar una jeringa.

¿Están atacando a un enemigo y son emboscados por otro que no sabían que estaba cerca? En ese caso les recomendamos usar audífonos. Cuando hay varios enemigos en un combate, hacen un sonido característico cuando están a punto de atacar desde un punto ciego. Si estamos acompañados por María, ella nos hará saber si hay más enemigos cerca.

Si se están quedando constantemente sin balas y elementos curativos, pueden bajar la dificultad del combate en cualquier momento (y volverla a subir luego cuando se sientan más confiados y tengan más recursos).

Los enemigos maniquí (los dos pares de piernas unidos en la cintura) usualmente se quedan quietos en una esquina para sorprendernos. Si no tenemos la linterna encendida, es posible pasar por su lado sin alertarlos.

Consejos para la exploración y los acertijos

Las vitrinas, ventanas y vidrios de los carros se pueden romper. Pueden aprovechar esto para tomar los objetos en su interior o incluso buscar entradas alternativas a los edificios.

James toma nota de todos los elementos relacionados con los acertijos y los pasos a seguir para avanzar en la historia en su mapa. Si en algún momento no saben qué deben buscar o qué acertijo tienen que tratar de resolver, miren qué hay escrito en rojo en los mapas que recorren actualmente. Una vez resuelven el acertijo en cuestión, aparecerán tachados.

Hay zonas del juego a las que no podemos volver y otras que cambian radicalmente. Pueden aprovechar las múltiples casillas para grabar que hay y hacer varios ‘saves’ . De este modo pueden volver a cualquier área más delante si creen que olvidaron algo y cruzaron un punto de no retorno.

Si han recorrido un área una y otra vez, no encuentran el camino a seguir y el mapa no les dice nada, es posible que no hayan visto una pared destruible .

. A diferencia de la dificultad del combate, que se puede cambiar en cualquier momento del juego, la dificultad de los acertijos en el ‘remake’ de Silent Hill 2 no se puede alterar después de iniciar el juego así que mejor atiendan nuestros consejos: si no se sienten muy confiados de sus habilidades lógicas, mejor comiencen el juego con este indicador en ‘fácil’ o ‘estándar’.

No es necesario entrar a todos los edificios y habitaciones del juego, pero las ubicaciones opcionales pueden contener munición, curaciones, pistas de acertijos o incluso revelaciones del 'lore'. Eso sí, tengan cuidado porque muchas estarán protegidas por enemigos.

Si James mira en una dirección diferente al frente, es porque algo llamo su atención. Eso significa que hay un objeto o elemento con el cual interactuar cerca.

Respuestas a preguntas frecuentes

¿Qué tan fiel es el ‘remake’ al juego original?

Es muy fiel en cuanto a trama y desarrollo generales, pero tiene mucho más contenido jugable. Los acertijos que se repiten tienen elementos diferentes y hay muchos otros acertijos nuevos que terminan duplicando la duración del juego.

¿Este juego saldrá para Xbox?

Es posible, pero le tomará al menos un año.

¿Dónde está la linterna en el remake de Silent Hill 2?

No se preocupen si han pasado un par de horas y aún no han encontrado la linterna, pues es un objeto que se consigue más adelante como parte de la trama y no se puede perder. Está en la habitación 202 del Edificio de apartamentos Woodside.

¿Dónde está la pistola en el remake de Silent Hill 2?

Tampoco tienen que preocuparse no han encontrado su primer arma de fuego. Ese es otro objeto que se consigue como parte de la trama y no se puede perder. Está en la habitación 212 del Edificio de apartamentos Woodside, dentro de un carrito de mercado rojo.

¿Dónde está la escopeta en el remake de Silent Hill 2?

A diferencia de la linterna y la pistola, si es posible pasar de largo por la ubicación de la escopeta en Silent Hill 2 Remake y no tomarla. Esta se encuentra en un casillero del vestuario de mujeres en el piso 2 del Hospital Brookhaven.

¿Qué tan largo es Silent Hill 2 Remake?

A diferencia del juego original, que se podía pasar en 10-12 horas, el ‘remake’ puede durar entre 16 y 20 horas la primera vez que lo jueguen. A pesar de eso, hay un logro que consiste en pasarlo en menos de 10 horas.

Esperamos que esta guía con consejos para principiantes y respuestas a preguntas frecuentes que deben conocer antes de jugar el remake de Silent Hill 2 les haya resultado útil.