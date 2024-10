Silent Hill 2 Remake explicado – análisis a fondo del ‘lore’, teorías y nuevos finales

Este pueblo maldito no es solo un lugar peligroso, también es profundamente misterioso. ¿Por qué está envuelto en niebla? ¿Qué son los monstruos que lo habitan? ¿Por qué James, Eddie y Ángela están allí? ¿Qué secretos guarda María? ¿Qué relación tiene este juego con el resto de la saga? Voy a hacer un análisis a fondo de la historia, el ‘lore’ y las teorías sobre el ‘remake’ de Silent Hill 2 para dar explicación a todos sus misterios.

Sobra mencionar que este artículo está lleno de ‘spoilers’ sobre el juego. Recomendamos leerlo solo si ya lo terminaron o conocen sus giros en la trama. También aprovecho para aclarar que todo lo que diré está principalmente basado en detalles encontrados en el ‘remake’. Solo usaré explicaciones sacadas del juego original de 2021 o libros como The Book of Lost Memories si no contradicen lo dicho en esta nueva versión.

La verdad

Última advertencia antes de comenzar con los ‘spoilers’.

La trama del ‘remake’ de Silent Hill 2 nos cuenta que James viajó a este pueblo tras recibir una carta de su esposa Mary diciéndole que lo está esperando allí. El problema es que ella falleció hace tres años tras una dura enfermedad (al menos, eso dice él). Aunque nuestro protagonista sabe que esta situación es absurda, conserva una loca esperanza de encontrarla de nuevo y por eso se adentra más y más en las calles nubladas a pesar de los monstruos que las rondan.

Al final del juego descubrimos que Mary fue asesinada por el mismo James. Tras una larga enfermedad terminal, ella le pidió que acabara con su sufrimiento, pero él no lo hizo por ella, sino porque había llegado a odiarla y quería deshacerse de esa “carga” para continuar con su vida.

¿Cuál es la maldición del pueblo en el ‘remake’ de Silent Hill 2?

Algo que tenemos que entender es que, aunque hay elementos que vinculan a este juego con otros títulos de la misma serie, Silent Hill 2 puede ser considerada una entrega independiente de la saga con una mitología diferente a la de los otros juegos.

En el primer juego, lanzado para el primer PlayStation en 1999, el estado del pueblo es causado por las acciones de un culto religioso contra una pobre niña que quieren convertir en un recipiente para su dios. Aunque esto se puede “reconciliar” con los eventos de la secuela y en el ‘remake’ encontramos referencias a ese juego como el vestido del jefe final y la droga Claudia Blanca, funcionan mejor de formas separadas.

De acuerdo a los documentos que encontramos en el juego, el área alrededor del Lago Toluca en la que está ubicado Silent Hill solía ser un lugar sagrado para las tribus nativas americanas. Era llamado “lugar de los espíritus silenciados” y allí conducían rituales de naturaleza desconocida hasta que fueron expulsados por los colonizadores europeos que eventualmente fundaron el pueblo.

Aunque nunca es dicho “en canon”, hay razones para creer que la fuente de los elementos sobrenaturales que rodean a Silent Hill se encuentre en el lago en sí. La omnipresente niebla tiene origen en sus aguas y más de 60 víctimas de una pandemia que asedio la zona “descansan en sus profundidades”. Probablemente también descansan allí quienes murieron en la sorprendente cantidad de naufrágios y desapariciones en el área.

Además, a orillas del lago estaba construida la Prisión de Toluca en la que además se realizaban condenas de muerte. Esta fue una fuente de dolor y sufrimiento para cientos de personas que muchos fans de los juegos consideran como algo que “potencia” la maldición del juego.

De acuerdo a otros documentos que encontramos, investigadores paranormales trataron en el pasado de investigar las desapariciones y “apariciones” reportadas por los habitantes, pero el pueblo rechazó los intentos de hacer eso.

A efectos prácticos, lo que hace el pueblo —al menos en Silent Hill 2 y su remake— es atraer personas atormentadas por la culpa y el trauma para atraparlos dentro de sus propias pesadillas, usando sus temores y obsesiones en su contra. El libro The Book of Lost Memories publicado por Konami dice literalmente que “El pueblo toma lo que hay en los corazones de sus visitantes, manifiesta ilusiones y lo que hay en sus subconscientes”.

Hay otra teoría que dice que el pueblo no atrae a quienes cargan con culpas, sino que ellos involuntariamente viajan allí en busca de castigo para sí mismos. Esto contradice una frase de Eddie que dice “este pueblo te atrajo a ti también”. Sin embargo, es muy posible que él tampoco sepa exactamente cuál es la naturaleza del pueblo y solo lo dice porque siente que es así.

El infierno de James Sunderland

Mary no murió hace tres años. Su asesinato a manos de su esposo es mucho más reciente —pocos días o incluso solo algunas horas antes del comienzo del juego— y su cuerpo está en el asiento detrás del auto que dejamos en la primera área del juego. La carta que Mary le envió no existe y esto se puede comprobar en que su texto se desvanece cuando la revisamos en el último tercio del juego y eventualmente desaparece por completo del inventario. Bueno, en realidad la carta sí existe, pero Mary nunca se la entregó y solo la encontramos en el final del juego. Era una carta de despedida.

La culpa por haber matado a su esposa y el trauma que esto le ocasionó fue lo que le arrastró al pueblo y le creó la historia sobre la carta para justificarse. Todos los monstruos que encuentra en el pueblo y muchos elementos de sus escenarios son un reflejo de la culpa de James.

El significado de los monstruos en el ‘remake’ de Silent Hill 2

De acuerdo al libro oficial The Book of Lost Memories, los monstruos de Silent Hill 2 simbolizan la enfermedad y la frustración sexual. Estos combinan características sexualizadas —piernas femeninas, escotes, una boca en la posición de los genitales— con elementos como batas de hospital y piel afectada por la enfermedad. En resumen, todos los monstruos de Silent Hill 2 y su remake representan de un modo a otro a Mary (excepto uno, pero más adelante hablaremos de él).

Aunque algunas teorías en torno a ellos sugieren que James habría mirado con deseo a las enfermeras que atendían a su esposa o que incluso le habría sido infiel con una de ellas. No hay muchas pruebas de ello dentro del canon, pero encaja bien en la temática del juego.

Otra teoría dice que el “otro mundo” de Silent Hill —en el que los edificios se vuelven ruinas y todo está deteriorado— representa la transformación de Mary durante su enfermedad. Las rejas y cadenas que también abundan en el pueblo serían una representación de la forma en que él se sentía “prisionero” de una mujer que solía amar y comenzó a repudiar.

¿Qué es Pyramid Head?

La criatura aparentemente invencible que atormenta a James Sunderland durante su visita a Silent Hill es la más interesante de todas. Si vieron el enorme cuadro que hay en la sociedad histórica de Silent Hill, saben que es uno de los verdugos encargados de la ejecución de la prisión de Toluca, pero también hay pistas que sugiere que él, a su vez, está inspirado en rituales más antiguos.

Pyramid Head es, básicamente, el mismo James. Es un verdugo traído por su mismo subconsciente (y al que el pueblo le dio forma) para que le castigara por haber matado a Mary. Es por eso que le hace repetir ese momento una y otra vez matando a Maria. Al final del juego, cuando finalmente acepta su pecado y toma una decisión sobre qué hacer consigo mismo, le dice que “ya no lo necesita más” y este comete suicidio tras un enfrentamiento.

Masahiro Ito, diseñador de Pyramid Head, ha dicho abiertamente que “esta criatura es solo una ilusión de James y está directamente ligada a él”. Es por eso que se ha opuesto a su aparición en películas y otros juegos, pero Konami no le ha hecho caso.

Pero hay otra “criatura” creada por la mente de James y el poder del pueblo que no hemos mencionado.

¿Quién o qué es realmente Maria?

María, igual que Pyramid Head y los demás monstruos, es una criatura creada por Silent Hill para castigar a James por haber matado a su esposa. Puede ser considerada como “la versión de Mary que él quería tener” cuando ella estaba enferma: atractiva y sexualmente disponible. No es casualidad que esta versión de su mujer fuera una bailarina stripper y que en la sección de ‘objetos perdidos’ del bar en que ella bailaba hubiera un anillo de compromiso, un objeto que James ya no tiene en su dedo.

María está condenada a morir una y otra vez a manos de Pyramid Head (y dependiendo el final que vayamos a sacar, al menos una vez más a manos de James), repitiendo el asesinato de Mary. En la campaña “Born from a wish” de la versión original del juego aprendemos que ella tiene conciencia propia, pero es impulsada por el juego a buscar a James y tratar de atraerlo hacia él.

El infierno de Ángela Orozco

James no es la única persona arrastrada a este metafórico infierno por su culpa y traumas en Silent Hill 2. También está la joven Ángela, que tiene una de las historias más tristes y traumáticas de la saga.

Ángela fue abusada sexualmente por su padre en repetidas ocasiones y cuando buscó ayuda de su madre, ella le echó a esta pobre víctima la culpa de lo que había pasado. Incapaz de soportar más abuso, acuchilló repetidas veces a su padre y huyó, pero su mente traumatizada le llevó a Silent Hill en busca de una familia que ya no está.

Podría parecer injusto que una víctima que actuó en defensa propia deba soportar el infierno de este pueblo, pero la verdad es que el poder que hay allí no juzga a sus visitantes, solo mira sus corazones y allí encontró la culpa que Ángela sentía no solo por haber matado a su padre aunque lo odiara, sino la culpa que se echaba así mismo por lo que le hicieron.

El Laberinto es un área de Silent Hill en la que se combinan los infiernos personales de sus visitantes. Allí James encuentra parte del infierno de Ángela: un hogar destruido con mecanismos representativos del abuso sexual y un monstruo: el ‘padre abstracto’ que representa las horribles acciones de su progenitor contra ella.

A diferencia del Silent Hill deteriorado de James, el infierno de Ángela está cubierto de fuego.

El infierno de Eddie Dombrowski

Eddie, harto de que se burlaran de su apariencia, buscó venganza contra uno de sus abusadores matando a un perro e hiriendo de muerte a su dueño. Aunque el consideraba justificadas sus acciones y trató de engañarse diciendo que las disfrutó, la culpa lo estaba carcomiendo y mientras huía de la policía terminó en Silent Hill.

En su versión del pueblo, Eddie está condenado a matar una y otra vez a su víctima. Al principio la situación lo enfermaba, pero eventualmente terminó enloqueciendo y disfrutándolo. Es él quien se da cuenta que “personas como él” son atraídas al pueblo.

El lugar en que enfrentamos a Eddie es una empacadora de carne y aunque puede ser un lugar “normal” de Silent Hill, hay pistas que apuntan a que es parte de su infierno personal. Cuando hablamos con él en otras ocasiones, podemos ver su aliento como si hiciera mucho frío, como si estuviera dentro de un congelador.

¿El infierno de los demás?

El otro visitante del pueblo en Silent Hill 2 y en su remake es Laura, pero ella no necesita explicación porque no tiene un infierno personal. Su corazón es puro y no siente culpa de nada, así que para ella no es más que un lugar abandonado.

Otro visitante de Silent Hill es Walter Sullivan, un asesino en serie que supuestamente también habría enfrentado su infierno personal en el pueblo, pero su historia toma otro rumbo y es explicada en el juego de PS2 Silent Hill 4: The Room. Ese es material para otro artículo.

Hay una teoría que dice que los diferentes mundos que visitamos en el laberinto —el área desolada, el área putrefacta y el área destrozada— podrían ser diferentes infiernos para otros visitantes del pueblo.

La nueva teoría del ciclo infinito

Esta es una teoría nueva que surgió con la llegada del ‘remake’ de Silent Hill 2 y los nuevos elementos que éste agrega al desarrollo, como ciertos cadáveres que aparecen en South Vale y los vestigios del pasado.

Comencemos hablando de estos últimos. Los vestigios del pasado —sobre los cuales hicimos una guía— son referencias a lugares y objetos importantes del Silent Hill 2 original de 2001 que no juegan ningún papel en este ‘remake’. La referencia explícita al pasado en su nombre y el hecho de que en una ocasión James se refiera a ellos dentro del juego como un ‘deja vu’ hacen pensar que los eventos del juego original sí ocurrieron y que estamos frente a una repetición de la historia.

Otras pistas de que podríamos estar en un ciclo de la misma historia son los cadáveres que encontramos por toda South Vale. A pesar de su estado, podemos reconocer que tienen la misma ropa y calzado de James, por lo que muchos han interpretado que son versiones anteriores del protagonista que fracasaron en su misión. Las notas que leemos en estas áreas sobre un hombre desesperado tratando de conseguir ciertos objetos también pueden referirse a ellos y las pistas que nos ayudan a encontrar el camino pueden haber sido dejadas a propósito por los que murieron para ayudar a futuras versiones de sí mismos.

También hay elementos que sugieren que Eddie habría estado matando diferentes versiones de James.

El auto de James que vemos al principio del juego luce muy sucio y abandonado desde hace tiempo, como sugiriendo que no acaba de llegar. Por último, cuando estamos con María y nos acercamos a la Mansión Baldwin, ella dice que el lugar se le hace familiar aunque no recuerda haber estado nunca allí. Esta es una referencia a la pequeña campaña ‘Born from a wish’ que acompañaba ciertas versiones del juego original, añadiendo más leña a la teoría de que todo eso ocurrió antes y estas almas están condenadas a revivir los mismos eventos una y otra vez.

Explicación de los finales nuevos de Silent Hill 2 Remake

Antes que nada, si no saben cómo sacar los finales nuevos, pueden aprender cómo aquí.

Los tres finales “normales” representan qué decidió hacer James con su culpa tras enfrentarla en Silent Hill: seguir adelante a pesar de todo (Abandono), tratar de hacer las cosas diferentes o repetirlo todo otra vez (María) o rendirse ante ellas (En el agua). El final especial ‘Renacimiento’ apela a los poderes del pueblo para tratar de corregir su error y traer de nuevo a la vida a su mujer y los otros dos (Perro y Ovni) son finales en broma que solo pretenden sacarnos una sonrisa.

Felicidad (‘Bliss’)

En el primero de los dos nuevos finales, James consume una botella de Claudia Blanca antes de ver el video en el cuarto que compartió con Mary en Silent Hill. Luego vemos que aparentemente ha entrado en el video y tiene la posibilidad de estar de nuevo con su esposa. Es el final más “alegre” del juego.

Como saben los veteranos de la saga, Claudia Blanca es una planta con propiedades alucinógenas que el culto religioso del primer juego usaba para crear una droga llamada PTV. Esta planta era utilizada en rituales antiguos en la zona antes de la fundación del pueblo.

Este final tiene dos posibles interpretaciones. El primero es que, al consumir el alucinógeno, James comenzó a fantasear con la posibilidad de estar de nuevo con su esposa. No es que se haya “metido” en el video, sino que es la fantasía que está viviendo bajo el efecto de la droga. La otra interpretación tiene que ver con una vieja teoría de los fans del primer juego que relaciona la Claudia Blanca con el poder de Silent Hill. Esta tendría el poder de hacer realidad su sueño.

Quietud (‘Stillness’)

Este final es prácticamente el mismo “En el agua”. En ese, James está en su auto hablando sobre cómo no puede perdonarse por lo que hizo y lo mucho que extraña a Mary. Pero si encontramos la Postal de Toluca y terminamos el juego, tendremos una versión diferente de este final en el que Mary está presente y trata de reconfortar a James antes de que tome su fatídica decisión final.

No sabemos si la Mary que vemos en este final es una aparición causada por el poder de Silent Hill o si James la está imaginando.

Esperamos que este análisis a fondo de la historia, el ‘lore’, las teorías y nuevos finales de Silent Hill 2 Remake haya dejado una mejor explicación al misterio detrás de este juego. Si tienen teorías o interpretaciones diferentes a las que les mostramos acá, por favor déjenlas en los comentarios.

