Silent Hill 2 Remake – Reseña

Yo era uno de los “no creyentes”. Cuando anunciaron un ‘remake’ de Silent Hill 2 de manos de Bloober Team, me sentí molesto. Aunque hay un juego de ellos que me gusta mucho, la mayoría de sus obras me han parecido mediocres y la que está inspirado en la saga de terror de Konami —The Medium— fue bastante decepcionante. No creía que fuera el estudio adecuado para encargarse de renovar ese clásico tan influyente y los pésimos tráileres parecían darme la razón.

Que alegría me da saber que estaba equivocado. Esta nueva versión no solo respeta el juego original, sino que expande su ‘lore’ y jugabilidad de formas muy interesantes. Tiene algunos defectos, pero es una gran y aterradora experiencia tanto para veteranos de la saga como para quienes vistan la ‘colina silenciosa’ por primera vez.

El Silent Hill 2 original salió a la venta para PS2 y Xbox en 2001. Aunque no fue un éxito inmediato, con el tiempo se convirtió en un clásico de culto y en uno de los juegos de terror más influyentes de la historia. Cuenta la historia de James Sunderland, un hombre que recibe una carta de su fallecida esposa diciéndole que lo espera en el pueblo de Silent Hill, donde pasaron muy buenos tiempos cuando ella estaba viva. Confundido, viaja al pueblo maldito en su búsqueda sólo para encontrar una verdadera pesadilla.

Este pueblo no cambia

Yo amo ese viejo juego, pero también tengo que aceptar que la experiencia no se siente igual hoy en día, especialmente para las audiencias modernas. Aunque su historia, ambientación y música siguen siendo dignas de una obra de arte su sistema de control es algo anticuado y el combate no resulta interesante.

Este ‘remake’ cambia las cosas para introducir la típica pero efectiva “cámara detrás del hombro” y mecánicas que hacen que los enfrentamientos sean más tensos y brutales. Estas modernizaciones del ‘remake’ me tenían muy preocupado, pues podía ocurrir que se dejara de lado los elementos que hacían especial a Silent Hill 2 para convertirlo en “otro juego del montón”. Más pulido, pero también más genérico. Me hace feliz reportar que ese no es el caso.

Aunque ahora tenemos un movimiento para evadir, podemos cambiar de arma en medio de la acción y apuntar con libertad, los enfrentamientos siguen siendo un peligro que muchas veces es mejor evitar. Cuando no podemos, son momentos muy tensionantes que no resultan especialmente “divertidos”, pero sí nos atrapan en un tira y afloje que nos mantiene contando las balas y curaciones. Justo cuando me sentía cómodo con la cantidad de recursos que tenía, aparecen enemigos más resistentes y peligrosos que comenzaron a menguar mi capacidad de sobrevivir. El espíritu del ‘survival horror’ sigue vivo.

No voy a hablar mucho del aspecto visual. Es claro que luce increíble y mucho más realista de lo que se hubiera podido soñar en la época del PS2. La niebla y la oscuridad del “otro mundo” lucen mejor que nunca y hacen que la ambientación de terror funcione a la perfección. Aún así, extrañé un poco la “suciedad y ruido” naturales de la versión original. No hay filtro que pueda reproducir perfectamente la sensación que producía jugar eso en una pantalla CRT.

Este pueblo ha cambiado

Los veteranos recordamos que este no era un juego especialmente largo y, si jugábamos sin afanes, nos podía tomar entre 8 y 10 horas ver los créditos. El ‘remake’ de Silent Hill 2 duplica esa duración, pero sorpresivamente lo hace sin agregar mucho “relleno”.

Aunque los escenarios que recorremos son —en esencia— los mismos que en el original, todos tienen nuevos acertijos y secciones que nos piden una exploración más profunda y cuidadosa. El verdadero milagro es que mantiene un muy buen ritmo y en ningún momento me hizo desear “terminar rápido” con cierta parte para poder avanzar en la historia. Siempre estamos descubriendo nuevas pistas para resolver los acertijos o detalles de la historia que la hacen más intrigante, incluso para quienes ya conocemos sus sorpresas y giros en la trama.

Los que jugamos el juego anterior no nos podemos confiar de nuestro conocimiento del pueblo. Muchas cosas han cambiado de lugar y otras han sido reemplazadas con nuevos y sorprendentes elementos. Aún así, hay una nueva misión opcional formada solamente de referencias al anterior juego. No solo es una manera curiosa de recompensar a los veteranos de la saga sin afectar el disfrute de los recién llegados, sino que tiene implicaciones en el ‘lore’. Hay un final completamente nuevo y nuevos coleccionables que buscar.

La transformación de Bloober Team

Como dije al comienzo de esta reseña, inicialmente no creía que Bloober Team fuera el estudio adecuado para hacer el ‘remake’ de Silent Hill 2. Mi error fue olvidar que las personas cambian y mejoran. No fue solo la supervisión de miembros del equipo de desarrollo original como Masahiro Ito y Akira Yamaoka, este excelente título es sin duda el resultado de un equipo que se ha tomado a pecho las críticas que se hicieron contra sus anteriores obras para hacer el mejor trabajo posible.

Este no es el Bloober Team de los molestos “sustos repentinos” de Layers of Fear. Tampoco es el que trató de hacernos simpatizar con un abusador en The Medium. Este es un estudio que tuvo que cometer esos errores para descubrir la mejor forma de hacer horror. Aplaudo lo mucho que han mejorado y no puedo esperar para ver qué van a hacer a continuación.

Estoy asombrado especialmente por los aspectos que mejoraron del juego original. Ya mencioné que lograron crear un sistema de combate más atractivo sin necesariamente enfocar el juego a la acción, pero es más increíble lo que lograron hacer con los personajes. El ejemplo más claro es Maria.

Yo, como muchos otros, critiqué su rediseño cuando la vi en el tráiler porque creí que la iban a despojar de lo que representaba en el juego original. Por supuesto, no fue así. Esta versión de Maria es mucho más interesante que la anterior. Funciona a la perfección en su rol original y al mismo tiempo resulta más profunda e incluso más atractiva. No puedo explicar por qué sin hacer ‘spoilers’, pero estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo cuando lo jueguen.

El pueblo se cae a pedazos

Ya dije que Silent Hill 2 Remake luce espectacular a nivel visual, pero paga el costo de su realismo en PS5. El modo rendimiento no logra mantener los 60 fps estables, especialmente en áreas abiertas, y aunque jugué muy poco en el modo de calidad gráfica, también noté algunas caídas por debajo de los 30 fps.

La cámara al hombro, aunque funciona muy bien la mayoría de las veces, tienen la fea tendencia a quedarse “atascada” por una fracción de segundo al cruzar ciertos escenarios, distrayendo de la acción. También hay momentos, sobre todo en escenarios internos, en que no sabe a dónde ubicarse y nos deja confundidos. También notamos algunos ‘glitch’ visuales, aunque no fueron nada grave.

Estos problemas técnicos son molestos, pero no afectaron mucho mi experiencia. Lo que sí la afectó un poco fue la irregular actuación de voz de Luke Roberts como James (en inglés), excelente en algunos momentos y terrible en otros. Laura es otro personaje cuya interpretación no terminó de convencerme, pero Salome R. Gunnarsdottir y Scott Haining como María y Eddie son absolutamente perfectos.

Si tengo espacio para hacer una crítica más es que, a pesar del excelente diseño de niveles, hay algunas áreas en que el posicionamiento de los enemigos resulta algo injusto con el jugador.

En mis sueños más inquietos sigo viendo ese pueblo

Honestamente, no imaginé que pudiera disfrutar tanto este juego. Incluso mientras escribo esto me siento ansioso por regresar a las calles de Silent Hill en busca de los coleccionables que no encontré y los finales que no vi. Siempre he sido un amante de las buenas historias de horror y me encantó volver a disfrutar de esta, emparejada con excelentes sistemas de exploración y combate.

Sin embargo, queda una preocupación en mi. Todavía creo que el Silent Hill 2 original —con todo y lo anticuado que se puede sentir hoy— sigue siendo una experiencia imprescindible que debería estar más accesible al público. Este ‘remake’ es excelente, pero no quiero que lo reemplace en la memoria colectiva como parece que está ocurriendo con los juegos de Resident Evil. Al menos estos están disponibles en GoG.

¡Konami! ¡Necesitamos un relanzamiento de toda la saga! ¡Uno bien hecho!

