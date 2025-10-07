Videojuegos

Silent Hill 2 termina su exclusividad en consolas PS5, estaría preparando su llegada a Xbox y Switch 2

Qué hay amigo, al otro lado del silencio.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El ‘remake’ de Silent Hill 2 siempre se anunció como una exclusiva temporal para PS5 y PC, ese periodo está llegando a su fin. En todos los materiales promocionales antiguos del aclamado lanzamiento desarrollado por Bloober Team, la letra pequeña de Sony recalcaba que el juego solo sería exclusivo para consolas durante los 12 meses posteriores a su lanzamiento.

El título se lanzó originalmente el 8 de octubre del 2024, por lo que, al momento de escribir estas líneas, estamos a solo un día de que ese contrato expire. Aunque eso no significa un lanzamiento inminente en otras plataformas, el sitio web estaría preparándose para un anuncio cercano.

A través de Twitter/X, Rebs Gaming dio a conocer los cambios en la página web del juego, que incluye espacios para los logotipos de otras dos plataformas. Se supone que dichas plataformas incluirán Xbox Series X/S y Switch 2.

Todo esto parece bastante lógico, pues lo más natural es que Konami quiera darle una segunda oportunidad al juego tras su exitoso lanzamiento en PS5 y PC. Será interesante ver si el lanzamiento multiplataforma viene acompañado de algunas actualizaciones para la versión de PS5, ya que Konami aún necesita arreglar la defectuosa implementación del juego para PS5 Pro, una tarea de la que el desarrollador polaco Bloober Team parece haberse olvidado.

Al otro lado del silencio

Silent Hill 2 termina su exclusividad…
Silent Hill f – Reseña (PS5)
Cómo solucionar el acertijo del mural…
Cómo solucionar el acertijo de la…
Cómo pasar el acertijo de los…
Remake de Silent Hill 1 y…
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela las identidades de los Sabios Antiguos
2XKO: cambios y notas del parche o actualización del inicio del acceso anticipado
Cómo unirse a la beta cerrada de Marathon (octubre 2025)
Así es el nuevo ending de la segunda parte de Uma Musume: Cinderella Gray
Estas son las todas las canciones de Just Dance 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Gachiakuta: tráiler revela el nuevo opening y villano principal de la temporada
No hay comentarios

Lo último

Gachiakuta: tráiler revela el nuevo opening y villano principal de la temporada
Anime y Manga
Sega y el Comité Olímpico Internacional (COI) anuncian una colaboración con Sonic
Cultura POP
Fecha y detalles de Valle de la Memoria, la expansión gratis de Assassin’s Creed Mirage
Videojuegos
2XKO: Riot comparte el opening y confirma los 11 campeones que tendrá el juego
Videojuegos