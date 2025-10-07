Silent Hill 2 termina su exclusividad en consolas PS5, estaría preparando su llegada a Xbox y Switch 2

El ‘remake’ de Silent Hill 2 siempre se anunció como una exclusiva temporal para PS5 y PC, ese periodo está llegando a su fin. En todos los materiales promocionales antiguos del aclamado lanzamiento desarrollado por Bloober Team, la letra pequeña de Sony recalcaba que el juego solo sería exclusivo para consolas durante los 12 meses posteriores a su lanzamiento.

El título se lanzó originalmente el 8 de octubre del 2024, por lo que, al momento de escribir estas líneas, estamos a solo un día de que ese contrato expire. Aunque eso no significa un lanzamiento inminente en otras plataformas, el sitio web estaría preparándose para un anuncio cercano.

The PlayStation 5 console exclusivity for the Silent Hill 2 Remake ends on October 8 and Bloober Team’s SH2 webpage was changed to have two more platform slots, which seems to indicate Xbox Series X/S and Switch 2 versions are coming. #SilentHill2 pic.twitter.com/UIua5FogcH — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) October 5, 2025

A través de Twitter/X, Rebs Gaming dio a conocer los cambios en la página web del juego, que incluye espacios para los logotipos de otras dos plataformas. Se supone que dichas plataformas incluirán Xbox Series X/S y Switch 2.

Todo esto parece bastante lógico, pues lo más natural es que Konami quiera darle una segunda oportunidad al juego tras su exitoso lanzamiento en PS5 y PC. Será interesante ver si el lanzamiento multiplataforma viene acompañado de algunas actualizaciones para la versión de PS5, ya que Konami aún necesita arreglar la defectuosa implementación del juego para PS5 Pro, una tarea de la que el desarrollador polaco Bloober Team parece haberse olvidado.