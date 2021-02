Lo sabemos. También nos ilusionamos al ver la imagen del título. Seguimos soñando con un nuevo juego de Silent Hill y aunque Konami no ha clausurado su división de juegos como algunos creyeron, no hay señal de que veremos alguno pronto.

Al menos no son egoístas con la marca y la han «prestado» a algunos desarrolladores independientes para que la usen en sus juegos. Hace algunos meses permitieron que Pyramid Head y Heather aparecieran en Dead by Daylight. Ahora Silent Hill invadirá el juego Dark Deception: Monsters & Mortals mediante un DLC.

En caso de que no lo conozcan, Dark Deception: Monsters & Mortals es un título multijugador en línea en el que los jugadores pueden tomar el rol de humanos que deben escapar de un laberinto o del monstruo que los acecha para eliminarlos. Es un ‘spin off’ del juego Dark Deception.

No conocemos muchos detalles sobre el DLC de Silent Hill para Dark Deception: Monsters and Mortals mediante un DLC. No se han revelado qué personajes aparecerán ni si tendremos un laberinto inspirado en el pueblo maldito. Lo que sí sabemos es que este contenido extra llegará al juego en febrero.

Esta no es la primera colaboración que tiene este título con otra franquicia. En el pasado ya había llegado contenido inspirado en Monstrum.

Fuente: canal oficial de Glowstick Entertainment en YouTube