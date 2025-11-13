Videojuegos

Silent Hill f es actualizado con un modo de dificultad ‘casual’ y varios cambios que lo hacen más fácil

Ahora nada podrá detener a Hinako.

Por Julian Ramirez
Aunque amamos la más reciente entrega de la saga de terror de Konami —aquí está nuestra reseña— tuvimos algunas críticas negativas hacia ella. Lo más notable era lo pesado que podía volverse el combate incluso en la dificultad ‘Historia’ y muchas reseñas estaban de acuerdo con nosotros. Parece que los desarrolladores estaban poniendo atención porque el parche de actualización 1.10 ya está disponible para Silent Hill f y no solamente redujeron la cantidad de enemigos, sino que agregaron un nuevo modo de dificultad ‘Causal’ que hace más fácil el combate.

El modo de dificultad de combate ‘Casual’ es el más fácil de todos y está disponible al iniciar una nueva partida de Silent Hill f, pero si estamos jugando en modos ‘Historia’ o ‘Difícil’ nos darán la opción de bajar la dificultad a ‘Casual’ si vemos varias veces la pantalla de ‘Game over’.

Pero la dificultad del juego fue reducida incluso por fuera de este nuevo modo. Estos son algunos de los cambios que tiene:

  • La resistencia de Hinako se recupera más rápido
  • Los combates obligatorios fueron reducidos en varias secciones
  • Hay menos enemigos en varias secciones
  • Hinako recibe ligeramente menos daño en la dificultad ‘Difícil’

Además de estos cambios, agregaron la opción de saltar toda la sección entre el acertijo del mural y el despertar en el Templo Oscuro en Nueva partida+. Esto hará que repetir Silent Hill f para sacar diferentes finales sea más rápido, pero si lo hacemos no podremos conseguir los logros/trofeos relacionados con completar el juego en diferentes dificultades en esa partida.

Además de los cambios a la dificultad y agregar el nuevo modo ‘Casual’, el parche de actualización 1.10 también solucionó varios ‘bugs’ de Silent Hill f. Si quieren conocer en detalles qué fue arreglado, pueden encontrar las notas del parche en el sitio web oficial del juego (en inglés).

