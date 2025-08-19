Silent Hill F: tráiler de la historia y fecha de lanzamiento revelada en Gamescom

Durante el Opening Night Live, que dio inicio a Gamescom 2025, Konami reveló que la actriz de doblaje Suzie Yeung será la encargada de darle vida a Hinako Shimizu, la protagonista de Silent Hill f. Adicionalmente, el nuevo tráiler ofreció más detalles sobre la trama del juego. Esto con un avance, el cual mezcla escenas de jugabilidad con fragmentos de la historia.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento de Silent Hill f?

El ttráiler confirmó que el 25 de septiembre estará disponible Silent Hill f para PlayStation 5, Xbox Series y PC via Steam, Windows y Epic Games Store.

¿Cuál es la historia de Silent Hill f?

Konami también confirmó el contenido de la edición deluxe del juego.

Cuando la recóndita ciudad de Ebisugaoka, hogar de Hinako Shimizu, es consumida por una niebla repentina, su una vez familiar hogar se transforma en una pesadilla inquietante. Mientras la ciudad cae en silencio y la niebla se espesa, Hinako debe navegar por los caminos retorcidos de Ebisugaoka, resolviendo complejos acertijos y enfrentándose a monstruos grotescos para sobrevivir. Sumérgete en el mundo de Hinako, imaginado por el aclamado autor Ryukishi07, con paisajes sonoros cautivadores de Akira Yamaoka y hermosos efectos visuales en una apasionante historia de duda, arrepentimiento y elecciones ineludibles.

​¿Abrazará Hinako la belleza oculta dentro del terror o sucumbirá a la locura que se avecina? Descubre un nuevo capítulo en la serie Silent Hill, que combina el horror psicológico con una inquietante ambientación japonesa.

Fuente: Gamescom