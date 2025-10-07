Videojuegos

Hablamos sobre Silent Hill f en el videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus

De turismo por un nuevo pueblo maldito.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
¿Es o no es un verdadero Silent Hill? ¿Es verdad que se juega como un ‘soulslike’? ¿Hay referencias a otros juegos de la saga? Esas son algunas de las dudas que tiene la comunidad sobre este nuevo juego y en el nuevo episodio del videopodcast Preguntas y Respuestas con GamerFocus tratamos de resolver esas cuestiones sobre Silent Hill f.

Nuevamente tenemos a César ‘Kyota’ Salcedo interrogando a Julián ‘Sir Laguna’ Ramírez sobre el pueblo maldito… o más bien sobre el nuevo pueblo maldito que esta vez se encuentra en la tierra del sol naciente. Hablamos de su ‘lore’ sin hace spoilers, de su sistema de combate y cómo se compara a otras entregas de la serie. Pueden encontrarlo en el canal de GamerFocus en YouTube o verlo a continuación.

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y algunas de las guías que estamos haciendo sobre él.

Si les gustó escucharnos y quieren más, también tenemos videopodcasts en los que hablamos a fondo sobre juegos recientes como Hollow Knight: SilksongGhost of Yotei, Metal Gear Solid Delta y muchos más. Suscríbanse para que no se pierdan los futuros episodios y no olviden escribirnos para saber qué les parece y cómo podemos mejorar.

