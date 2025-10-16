Silent Hill f y Bye Sweet Carole son el mismo juego

Si me dieran un peso por cada juego de terror de 2025 que habla sobre la opresión de la sociedad sobre las mujeres jóvenes en el siglo XX tendría dos pesos, que no es mucho pero es curioso que haya pasado dos veces. Silent Hill f — que salió a la venta el 25 de septiembre de 2025— y Bye Sweet Carole —lanzado el 9 de octubre, solo dos semanas después— son dos obras fascinantes que por una aparente casualidad hablan sobre los mismos temas y usan elementos de terror como metáforas de la opresión a la que se veían sometidas las mujeres tanto en la Inglaterra de los años 1900 como en el Japón de los 1960.

Antes de comenzar a hablar de los elementos que hacen que Silent Hill f y Bye Sweet Carole sean tan similares, tenemos que ponernos en contexto.

La metáfora del terror

El terror siempre ha servido como un reflejo de los temores de la sociedad. En los años 50 vimos toda clase de monstruos creados por la ansiedad de una posible guerra nuclear. En las siguientes décadas se usó a los zombis como una crítica hacia el consumismo y a la “mentalidad de las masas”. Los 80 tuvieron una oleada de slashers que castigaban la rebeldía adolescente y las película de tortura de los 2000 son un reflejo de una “guerra contra el terrorismo” que trató de justificar toda clase de atrocidades.

Los videojuegos de terror heredaron la naturaleza metafórica de las películas y novelas que los inspiraron. Los juegos de la saga Resident Evil comenzaron con una crítica involuntaria hacia las grandes farmacéuticas y poco a poco comenzaron a reflejar también los temas de la guerra contra el terrorismo y el uso político de una pandemia. Silent Hill tiene un estilo de terror casi opuesto al de la saga de Capcom, pero la influencia de Stephen King y David Lynch se nota en la forma en que transforma los miedos y odios en criaturas monstruosas. Es un horror más personal, pero igualmente simbólico de lo que ocurre en la sociedad.

Este linaje continúa el día de hoy, pero hay un nuevo elemento: la masificación de los juegos independientes. Estos permiten a sus creadores expresar con mucha más libertad sus opiniones y emociones. Esto había permitido el surgimiento de títulos que tocan temas más maduros y complejos. También hay juegos como Signalis, Fear The Spotlight y Sorry We’re Closed abrazan abiertamente una identidad ‘queer’. Tristemente eso puede cambiar debido al resurgimiento de la censura en las tiendas de videojuego, pero eso es algo de lo que ya hemos hablado. Lo importante aquí es entender que los videojuegos y el terror siempre están cargados de significado.

Así llegamos de nuevo a Silent Hill f y Bye Sweet Carole, un juego AAA de (relativamente) alto presupuesto y un título independiente muchísimo más pequeño que usan el terror de un pueblo maldito y un mundo de fantasía para hacernos reflexionar sobre preocupaciones modernas, específicamente sobre una sociedad que quiere restringir de nuevo los derechos de las mujeres.

El “horror femenino” de Silent Hill

El tipo de terror que maneja la saga Silent Hill ha sido marcadamente “femenino” desde sus inicios. Esto puede sonar mal, pero estos títulos siempre han fundamentado sus tramas en el sufrimiento de las mujeres. Los horrores que vivió Alessa por culpa del culto (SH, SHO), la muerte de Mary (SH2), la manipulación a Heather (SH3), la obsesión de Walter por su madre (SH4) y los traumas del pasado de Cheryl (SH:SM) son la fuente del terror en sus respectivos juegos.

Silent Hill f continúa esta tradición mediante la historia de Hinako Shimizu, una joven adolescente en el pueblo rural Ebisugaoka que se resiste a las expectativas que la sociedad japonesa de los años 60 tiene de su género. Su familia y comunidad quieren imponer en ella la idea de que el objetivo de una mujer debe ser convertirse en esposa. Hinako está simbólicamente dividida en dos: la chica que desea rebelarse contra todo y la que acepta convertirse en una esposa en un matrimonio arreglado. Estas dos personalidades buscan eliminarse mutuamente y son influenciadas por las dos deidades en guerra que rigen el pueblo.

Igual que en anteriores Silent Hill, los monstruos que enfrentamos son representaciones de miedos y odios, en este caso originados de Hinako. Si los analizamos, descubrimos que son representan el ideal femenino que la protagonista rechaza, a los chicos y chicas de la escuela que la molestaban por «no ser como las demas», a los hombres que la deseaban, al asco que le producía la idea de convertirse en madre y hasta a su padre abusivo. Todos ellos simbolizan una sociedad patriarcal que impone la visión de la mujer solo como esposa y madre sin importar lo que ella desee.

Silent Hill f es un texto claramente feminista. Su mayor preocupación es el derecho de Hinako a elegir por sí misma lo que quiere hacer con su vida y no dejar los hombres ni las mujeres que se han sometido a las imposiciones de la sociedad le digan lo que debe ser ni lo que debe hacer. Muchos creen equivocadamente que estas ideas son antimatrimonio o antiromance, pero el juego no cae en esa trampa. Es claro que hay una parte de Hinako que desea una vida al lado de Kotoyuki, lo verdaderamente importante para ella es tener la capacidad de decidir por sí misma si quiere casarse o no y no dejar que ni la sociedad ni los dioses oscuros de Ebisugaoka decidan por ella.

El cuento de hadas oscuro de Bye Sweet Carole

El estilo visual inspirado en las obras de Don Bluth que tiene Bye Sweet Carole —el cual tiene algo de herencia de las primeras películas de princesas Disney— resulta perfecto para la clase de historia que quiere contar. La pobre Lana parece apegarse al estereotipo de la pobre huérfana que en realidad es princesa de un reino fantástico, pero subvierte esas ideas de modo que resulta más parecida a El Laberinto del Fauno que a Cenicienta.

Igual que Hinako de Silent Hill f, Lana es parte de un sistema que cría a las mujeres para ser sólo esposas y madres. Ella rechaza esas ideas y eso causa que sea rechazada por sus compañeras y profesoras, pero también teme profundamente al cambio. Corolla, el reino de fantasía al que se transporta, es la representación de la inocencia de la infancia que le fue arrebatada en una tragedia y se aferra inconscientemente a ella cuando algo terrible ocurre nuevamente.

Lana no quiere crecer. No quiere convertirse en la “señorita sumisa” que el mundo quiere que sea pero también le aterra la dificultad de luchar por sus derechos y tomar responsabilidad por sus actos. Como Hinako en el juego de Konami, Lana también está emocionalmente dividida en dos, aunque las circunstancias de esta separación son diferentes: es el sentimiento de culpa lo que causa la división de Lana, no los deseos contradictorios sobre qué quiere hacer con su vida como le pasa a Hinako. Aún así, las similitudes son increibles.

Las dos chicas no sólo rechazan la sociedad patriarcal, sino que ambas conocen un hombre que no es lo que parece y que les hace desear ser una esposa, aunque sólo sea momentáneamente. Las dos deben enfrentar monstruos que representan lo que han perdido, tienen transformaciones animalescas y luchan contra un enemigo que quiere “arrancarles” la parte más joven e idealista de sus personalidades: Mr. Kyn a Lana y Shiromuku a Hinako. En sus mejores conclusiones, ambas logran victoria contra los horrores aceptando que deben madurar y que los cambios en sus vidas son inevitables, pero que los pueden enfrentar con sus propias decisiones sin importar lo que el mundo les diga.

La historia de Bye Sweet Carole ocurre en medio del movimiento sufragista en inglaterra y esto le da a esta obra un contexto importante respecto a la lucha por los derechos de las mujeres. En el caso de Silent Hill f, la historia de Hinako ocurre en los años 60 que es cuando se estaba dando el movimiento de liberación femenina en occidente y surgió la ideología de la segunda ola del feminismo, la cual no llegaría a Japón hasta varios años después.

¿Horror feminista en los videojuegos?

Silent Hill f y Bye Sweet Carole son obras que abogan por el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones en la vida y rechazan la sociedad patriarcal que busca privarlas de ese derecho para objetificarlas y limitarlas a los roles de esposas y madres. Definitivamente pueden (y deben) ser considerados juegos de terror feministas.

La combinación de estos conceptos no es algo nuevo. El cine y la literatura vienen usando monstruos y transformaciones como metáfora de la opresión a la que son sometidas las mujeres desde al menos mediados del siglo XX. Clásicos como Las esposas de Stepford, La semilla del mal, Repulsión y obras más modernas como el remake de 2019 de Navidad negra, el remake de 2020 de El hombre invisible y La Sustancia hacen esto de formas muy poco sutiles para llevar a la audiencia un mensaje claro. En 2024 tuvimos dos películas de terror sobre la pérdida de autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo —La primera profecía e Inmaculada—.

No es raro que los videojuegos finalmente se unan a esta corriente.

Los créditos de ambos juegos dejan ver que tanto Ryukishi07 como Chris Darril tuvieron mujeres en sus equipos ayudándoles a darle forma a sus obras —Bye Sweet Carol tiene a Laura Crosio como directora asistente— pero resulta notable que los principales autores de estas dos historias sobre la lucha femenina por sus derechos sean hombres.

En este momento hay muchas mujeres que están usando los videojuegos para contar sus historias, incluso dentro del género del terror —como Cara Cadaver y su controversial Vile: Exhumed— pero es interesante ver que hay hombres preocupados por estos temas. Otra razón para esto es algo que debe cambiar, pero que actualmente es muy real: la sociedad en general escucha más lo que dicen los hombres que los que dicen las mujeres, incluso cuando se trata de temas importante para ellas.

Siempre han existido “aliados” de otros géneros que apoyan a las mujeres en su lucha, pero aunque su principal interés debe ser amplificar las voces de las mujeres en lugar de reemplazarlas, hay un renovado interés en algunos hombre de contar sus propias historias sobre mujeres es una reacción al ambiente político actual. En la última década hemos visto el surgimiento de movimientos ultraconservadores que rechazan el feminismo y están tratando de deshacer todo lo que han logrado las mujeres en materia de derechos. El mundo de los videojuegos se ha visto afectado por esto por culpa de grupos que usan redes sociales para promover la misoginia y criticar el uso de personajes femeninos que no se adaptan a “los gustos” de la mirada masculina.

En todo caso, estos dos autores ya habían mostrado antes interés en temas sociales. Las anteriores obras de Ryukishi07, especialmente Higurashi when they Cry, lidian con temas de abuso infantil y el rol de los servicios sociales en la vida de las jóvenes habitantes de Hinamizawa. Los juegos de la saga Remothered de Chris Darril también tocaron temas de género y aunque recibieron algunas críticas por su manejo, es claro que él ha madurado en su tratamiento de estas ideas.

Lana Benton y Hinako Shimizu: almas afines

Ya sea en los años 1900, en los 1960 o en los 2020, hay fuerzas sociales y políticas que tratan de obligar a mujeres como Lana y Hinako a vivir una vida que no desean solo por su género. Es verdad que el principal objetivo de juegos como Silent Hill f y Bye Sweet Carole es divertir, asustar o entretener, pero como obras de arte que son también pueden hacernos pensar y reflexionar. Hoy es más importante que nunca que el arte que consumimos nos ayude a reconocer esas fuerzas negativas y nos animen a pelear contra ellas.

Sigue siendo una gran coincidencia que Silent Hill f y Bye Sweet Carole toquen temas tan similares siendo ambos juegos de terror lanzados con solo un par de semanas de diferencia entre ellos, pero viendo el contexto que los rodea no resulta tan extraño después de todo que, de cierta forma, sean el mismo juego.