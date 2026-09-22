Cómo sacar las armas secretas de Silent Hill: Townfall – guía del hacha y la pistola 3000

Como buen juego de ‘survival horror’ que es, Silent Hill: Townfall guarda varios secretos divertidos si volvemos a jugar tras terminarlo por primera vez, incluyendo finales en broma y un par de armas especiales — el hacha y la pistola 3000 — que hacen que las siguientes partidas resulten más divertidas y fáciles.

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Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este título.

Cómo conseguir el hacha en Silent Hill: Townfall

El hacha es un arma cuerpo a cuerpo extremadamente poderosa que pueden usar tanto Simon como Zoe. Hace más daño que el tubo de metal y no se rompe.

Para conseguirla, primero tenemos que pasar el juego con cualquiera de los tres finales normales:Justicia, Por Siempre o Abandono. Cuando volvemos a la pantalla del menú, recibiremos el mensaje de que hemos desbloqueado el hacha junto con trajes alternativos para Zoe y Richard.

Tras hacer esto, podemos tener el hacha cuando juguemos en el modo Nueva partida+ que también se desbloquea tras pasar una vez Silent Hill: Townfall, pero no aparecemos con ella en el inventario. Debemos encontrarla primero tanto con Simon como con Zoe.

Afortunadamente podemos conseguirla con Simon antes de enfrentar el primer enemigo. Tras subir de la playa y avanzar por el callejón de la costanera, llegaremos a este punto rodeado de carteles de ‘se vende’. Ya habíamos pasado por aquí en nuestra primera partida, pero ahora la puerta estará abierta.

En este lugar hay una serie de bodegas de almacenamiento. Si revisamos la que indican las fotos a continuación, encontraremos el hacha.

Esto aplica para Simon, ¿pero qué hay de Zoe? Con ella es aún más fácil. Cuando estemos controlándola, vamos hacia la casa del Sr. Steward tal como nos pide la misión principal. Encontraremos el hacha recostada contra un cobertizo en el patio de la casa.

No hemos podido confirmar si es necesario obtener primero el hacha con Simon para que aparezca aquí para Zoe.

Cómo conseguir la pistola 3000 en Silent Hill: Townfall

La segunda de las armas secretas de Silent Hill: Townfall es una poderosa arma a distancia sacada de una película de ciencia ficción llamada Pistola 3000, pero es mucho más difícil de conseguir que el hacha y requiere guía propia.

Para obtener esta arma tenemos que sacar el final secreto de ciencia ficción, equivalente al final de los OVNI de otros juegos de Silent Hill. Actualmente estamos trabajando en una guía completa de finales y cuando esté lista actualizaremos esta guía con todos los detalles. Por lo pronto solo podemos darles unas pequeñas pistas para que traten de sacarlo ustedes mismos.

Este final secreto y la pistola 3000 solo se pueden conseguir en el modo Nueva partida+, lo que significa que primero deben pasar Silent Hill: Townfall con cualquiera de los otros finales. En este modo deben buscar tres libros y obtener la tarjeta misteriosa del hotel de St. Amelia diferente, para la cual debemos resolver el acertijo de las postales extrañas.

Cuando volvamos a empezar el juego en Nueva partida+ tras haber visto el final de ciencia ficción, volvemos a las bodegas de almacenamiento del comienzo del juego —donde coseguimos el hacha— y veremos una nueva puerta abierta. En su interior está la pistola.

Esperamos que esta guía para conseguir las armas especiales secretas de Silent Hill: Townfall: el hacha y la pistola 3000, les haya sido útil.

Silent Hill: Townfall está disponible para PlayStation 5 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.