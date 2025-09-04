Videojuegos

Silksong alcanzó a estar a menos de 14.000 pesos en Colombia

Pudimos tener la aventura de Hornet por un muy bajo precio.

Por Julian Ramirez
El lanzamiento del largamente esperado Hollow Knight: Silksong ha sido tan emocionante como caótico. La demanda por la secuela de Hollow Knight ha sido tan alta que durante las primeras horas en que estuvo a la venta, los servidores de tiendas digitales como Steam y la misma eShop de Nintendo sufrieron múltiples caídas y errores. Entre esos errores parece que se encontraba el precio de Silksong en Colombia, que por un tiempo estuvo mucho más barato de lo que debía en la tienda Xbox.

Algunos jugadores reportaron que Hollow Knight: Silksong estaba a solamente $13.499 pesos colombianos en la tienda Microsoft para Xbox. Nosotros pudimos confirmar que efectivamente estaba a ese precio accediendo desde un teléfono móvil, pero solo unos instantes después regresó a su precio normal. Parece que el precio que tenía era un error que ya fue corregido.

Los servidores de (casi) todas las tiendas digitales ya volvieron a la normalidad y Hollow Knight: Silksong ya se puede comprar en todas las plataformas. A continuación vamos a ver qué precio tiene en Colombia para cada una de ellas.

La razón por la que la versión de PlayStation es más cara que las demás es porque esta es la única tienda que no tiene precio localizado en pesos colombianos, sino que está en dólares estadounidenses. Algunos jugadores también se quejan de que no siguen teniendo errores para comprar el juego en la plataforma de Sony y al momento de hacer esta nota seguían presentándose.

