Silksong: así es el código secreto que desbloquea la dificultad “Alma de acero”

La comunidad de jugadores del recién lanzado Hollow Knight: Silksong ha descubierto un truco para activar una dificultad secreta. Gracias a este código, el modo de alta dificultad “Alma de acero” desde el principio. Este modo, ya conocido por los fanáticos del juego original, hace que la muerte del personaje sea permanente.

¿Cómo y en dónde se ejecuta el código que desbloquea la dificultad secreta “alma de acero” en Hollow Knight: Silksong?

El código, descubierto por jugadores en plataformas en Reddit, es “arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha” (↑ ↓ ↑ ↓ ← → ← →). Para desbloquear la dificultad “Alma de acero” de Hollow Knight: Silksong se debe ingresar el anterior código en la sección de extras del menú principal. Una vez hecho lo anterior, una luz blanca y un sonido de colisión confirman su activación. Este secreto recuerda al ya clásico código Konami, el cual ha sido usado y homenajeado en muchos medios a lo largo de los años.

Luego de ejecutar de manera correcta el código secreto de Hollow Knight: Silksong y al iniciar una nueva partida, los jugadores tienen la opción de elegir entre el modo “Clásico,” la experiencia de juego estándar, y “Alma de acero”. La activación de este modo permite a los jugadores enfrentar el desafío desde el inicio del juego, en contraste con el Hollow Knight original, donde se requería completar la historia una vez para desbloquearlo.

“Alma de acero” se distingue por su dificultad, que se acentúa especialmente en un juego donde el personaje principal comienza con habilidades limitadas. Mientras que en el Hollow Knight original el personaje podía soportar cinco golpes al inicio, en Hollow Knight: Silksong no pasa esto. Ya que, los enemigos iniciales pueden eliminarnos en tan solo tres impactos.

Gracias al código secreto, los jugadores más experimentados de Hollow Knight podrán empezar su camino rumbo a desbloquear los trofeos más complicados del juego. Por ejemplo, el logro “Steel Soul” se obtiene al terminar el juego en la dificultad “Alma de acero”. Mientras que el “Steel Heart” requiere finalizar una partida con el 100% de los elementos del juego completados en la dificultad “Alma de acero”. Finalmente, como no todo puede ser sufrimiento, para quienes buscan una opción difícil, pero no tan extrema, existen para PC mods que eliminan el doble daño en el modo de dificultad “Alma de acero” de Hollow Knight: Silksong. Esto si bien no quita el tema de la muerte permanente, si hace más “digerible” esta dificultad.

Vía: Comicbook