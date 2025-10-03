La historia de Silksong explicada: Análisis a fondo del ‘lore’, los finales y misterios de Telalejana

Ya dejamos atrás el reino condenado de Hallownest y es hora de conocer la historia de Telalejana, una civilización que brilló con fuerza solo para caer víctima de su propia ambición y manipulación. Aunque el ‘lore’ de Silksong es menos ambiguo que el de Hollow Knight —lo que se debe en gran parte a que, a diferencia del Caballero, Hornet puede hablar— entender exactamente qué pasó con La Ciudadela y por qué las cosas está tan mal requiere un análisis a fondo de la historia y sus finales, vamos a explicarles todo lo que pasó con este reino y sus habitantes.

Sobra decir que este artículo está lleno de ‘spoilers’. Solo les recomendamos leerlo si ya se pasaron el juego (acto 3 incluido) o no les importa conocer de antemano piezas clave de la historia. Aprovechamos también para invitarlos a leer nuestra reseña de este título.

Antes de comenzar. también es buena idea recordar cuál es la historia base del juego. Todo comienza con Hornet prisionera de una caravana. Un pequeño bicho luminoso se acerca al carruaje en el que ella se encuentra y rompe el sello mágico que la mantiene prisionera. Al liberarse, destruye la caravana y a los insectos que la llevaban. Ahora está en una tierra extraña llamada Telalejana y su principal objetivo es descubrir quiénes eran sus captores, por qué la atraparon, a dónde la llevaban y bajo órdenes de quién.

La Ciudadela

Todo en Telalejana gira en torno a La Ciudadela, el centro económico, político y religioso del reino. Todos los insectos del reino “sienten” la obligación de hacer una peregrinación a este lugar y se les promete que una vez lleguen a su destino, encontrarán un lugar de luz y riquezas donde no existe el sufrimiento. Pero esta no es una tarea fácil. Las tierras que rodean La Ciudadela están llenas de peligros y solamente los “dignos” pueden cruzar sus puertas.

Cuando Hornet llega a Telalejana, sospecha inmediatamente de la naturaleza de La Ciudadela, especialmente cuando descubre que ese era el lugar al que sus secuestradores pretendían llevarla. El camino está lleno de insectos agresivos que fueron víctima de “el embrujo del hilo”, una condición que les hace perder la mente en medio de su peregrinación y que se dediquen a atacar a los demás peregrinos. También encuentra que la Ciudadela ha construido sitios de descanso para quienes van camino hacia ella, pero usarlas requiere pagar con Rosarios, la moneda de este reino.

Cuando llegamos a La Ciudadela descubrimos —como seguramente ya sospechábamos— que no es ningún paraíso. La capital de Telalejana ha caído. Está llena de bichos afectados por el embrujo y los pocos peregrinos que logran llegar hasta allí deben refugiarse de peligros aún más grandes que los que habían afuera.

¿Qué pasó con este lugar? Para entenderlo primero tenemos que hablar de las tejedoras (arañas) y la diosa que las «creó».

Gran Madre Seda y el origen de las tejedoras

En el universo de Hollow Knight y Silksong, los “dioses” son conocidos como “seres superiores” o “seres insondables”. Así como en el juego anterior toda la tragedia de la caída de Hallownest giraba en torno a uno de estos seres conocido como Destello (The Radiance), en éste todo tiene su origen en la Gran Madre Seda.

El propósito de los dioses es ser adorados. Ella buscaba súbditos, pero era incapaz de crear lo que ella considerada “vida verdadera” con su seda. En cambio, la usó para evolucionar bichos inferiores (Telácnidas) y así dar forma a las Tejedoras, una tribu de arañas con gran poder en su seda que adoraron a la Gran Madre Seda con sus canciones. Podemos ver esta historia de una forma muy ambigua tras derrotar a Pecadora Original en La Losa.

Con el paso del tiempo, las Tejedoras ansiaron ser libres de su diosa, así que la envolvieron en un capullo de seda para que durmiera para siempre. Pero el poder de un ser superior no se contiene fácilmente, así que fundaron la Ciudadela y toda una religión en torno a hacer un peregrinaje hacia ella. Las oraciones y cantos de los peregrinos mantuvieron a la diosa dormida, pero las tejedoras seguían sintiendo su influencia y poder. Temerosas, se escondieron y comenzaron a experimentar. Querían crear artilugios que les permitiera apaciguar para siempre a su creadora y convertirse ellas misma en diosas.

Viendo que sus esfuerzos eran en vano, la gran mayoría de las Tejedoras decidieron abandonar Telalejana. Para reemplazarlas, implementaron un sistema en La Ciudadela administrado por los Directores, los Guardianes y los Arquitectos. Ellos estaban al tanto del objetivo de la falsa religión, pero fueron rápidamente corrompidos por el poder y la avaricia.

La corrupción de La Ciudadela: capitalismo y religión

Los nuevos líderes de La Ciudadela comenzaron a abusar de su poder para controlar por completo a los peregrinos que llegaban, despojarlos de su dinero (Rosarios) y obligarlos a trabajar sin descanso, convenciéndolos de que de esa forma demostraban su fe absoluta a la Ciudadela y alcanzarían la salvación.

Las muestras del nivel de abuso que alcanzaron están por todo el juego. El camino que siguen los peregrinos está lleno de “servicios para ellos” como vías campana y bancos de descanso por los que tienen que pagar si quieren usarlos. Entre más nos acercamos, más altos son los precios y llega un punto en el que debemos pagar “por uso”. Una vez en la ciudadela, vemos peregrinos como Loam que siguen trabajando sin descanso esperando una recompensa que nunca llegará.

Hay confesionarios “de pago” que dicen que deben seguir trabajando para expiar sus pecados y toda clase de engaños que demuestran los peores impulsos capitalistas.

Todo en la Ciudadela giraba en torno a hacer creer a los bichos que debían trabajar sin descanso y dar su dinero a la Ciudadela. Mientras tanto, las altas castas gozaban en los lujos y la decadencia.

Por su parte, los guardianes se encargaban de perseguir a aquellos “que dudaran de su fe” para eliminarlos o recluirlos en las múltiples prisiones que hay en el mapa, principalmente en la Losa.

La industrialización de la Ciudadela generó altos niveles de desechos que fueron arrojados al reino vecino de los Estacafín al este, contaminando sus tierras, y arrasaron con el reino de Coral al oeste mediante una guerra. La Ciudadela y su falsa religión tomaron control absoluto de Telalejana.

Los Directores también empezaron a experimentar con los mismos peregrinos, inyectando la seda de las Tejedoras dentro de sus corazas para darles vidas inusualmente largas en las que no tuvieran que parar de trabajar. Los peregrinos con seda en sus cuerpos quedaban a merced de la Ciudadela, toda su descendencia sentiría el llamado de ese lugar y mantendría el ciclo de opresión para siempre. En otros casos, literalmente removían el alma (o la fuerza vital) de un peregrino y le daban la forma de una pequeña mosca de seda que luego serviría para animar a los constructos que usaban como soldados. Los textos del juego dejan claro que no todos los que sufrían este destino eran voluntarios.

La Ciudadela termina siendo una metáfora sobre las “grandes civilizaciones” del mundo real. Desde Roma hasta Estados Unidos, los ricos y poderosos buscan expandir su control religioso y económico mediante el abuso de los demás, convenciendo a “los súbditos” de que todo lo que están haciendo es algo bueno: dios lo quiere así.

La caída de Telalejana

Los peregrinos con seda inyectada en sus corazas comenzaron a caer bajo el control de la Gran Madre Seda y muchos de los que estaban en medio de su peregrinaje hacia la Ciudadela comenzaron a perder la cabeza debido al Embrujo (la influencia de la diosa), atacando a sus compañeros. Incluso en sueños, el poder de un ser insondable es tan grande que puede ejercer su voluntad sobre su mundo. La Ciudadela se sumergió en caos y no pasó mucho tiempo antes de que colapsara por completo. Solo quedaron unas pocas mentes medio cuerdas que seguían cumpliendo sus tareas debido a una fe ciega en el sistema.

A pesar de la caída de la Ciudadela, los peregrinajes continuaron. Sus oraciones y cantos seguían manteniendo a la Gran Madre Seda dentro de su capullo. En medio de sus sueños, llenos de resentimiento contra sus “hijas” que la traicionaron, dio forma a dos nuevas creaciones: Lace y Fantasma. Seres frágiles creados con seda que no consideraban a sí mismos “vivos”.

Los deseos de la diosa contra las tejedoras también hicieron que los miembros del coro de La Ciudadela partieran hacia reinos cercanos y lejanos en busca de las traidoras. Atraparon varias descendientes en sus jaulas mediante runas… entre las que se encontraba Hornet.

Crisis de fe

Hornet no solo es descendiente de una araña (Herrah, una de las ‘Soñadoras’ que mantenían al Caballero Hueco prisionero de sus sueños), sino del Rey Pálido — que también es un ser superior. Es parte tejedora y parte divina.

Inicialmente su motivación en Telalejana es enfrentar al ser que la mandó a secuestrar para poder regresar sin temor de que la sigan buscando, pero a medida que recorre el Reino y conoce a sus habitantes comienza a nacer en ella el deseo de ayudarlos y liberarlos del yugo de La Ciudadela. Inicialmente podemos pensar que es por altruismo, pero la misma Hornet dice que “una parte de ella ansía dominar y gobernar”. ¿Es la naturaleza de los seres superiores controlar a los demás?

Otra característica interesante de Hornet mientras navega sus relaciones con los habitantes de Telalejana es la forma en que respeta sus creencias mientras se mantiene crítica de ellas. Cuando otros le hablan sobre la gloria que les espera en La Ciudadela —sugiriendo incluso que el dolor y la enfermedad no existen tras sus puertas— permanece callada o simplemente les desea lo mejor. Lo que en verdad piensa y sospecha sobre La Ciudadela solo lo comenta a enemigos como Lace o personajes que comparten sus opiniones, como la Costurera de Campos lejanos.

Las críticas a la fe ciega en una religión hechas por Silksong están mejor expresadas en otro personaje secundario: Sherma. Este pequeño insecto es un peregrino muy devoto que realmente cree en la bondad infinita de La Ciudadela. Para él, su peregrinaje es una experiencia llena de milagros y cree que son sus oraciones y canciones las que le abren los caminos que en realidad está abriendo Hornet. Ella no lo contradice.

La evolución de Sherma es muy interesante. Cuando ve a los peregrinos que están cayendo al embrujo, les canta para “sanarlos”. Cuando ve el estado de La Ciudadela, está seguro que se trata de una prueba más y cuando no puede negar más los horrores que presencia, agradece a su religión por los pocos aspectos positivos que puede encontrar.

Sherma trata de encontrar lógica dentro de su visión de mundo de modo que sus creencias no sean contradichas.

En el mundo real, es común ver que las personas se radicalizan cuando descubren algo que reta o niega su fe o creencias. Sherma está confundido por la situación, pero en vez de negar lo que está viendo, adapta su visión del mundo y decide dedicarse a ayudar a quienes están sufriendo. Ojalá más personas fueran como este pequeño bicho.

Los finales de Silksong explicados

Cuando hemos recogido las partes de la melodía ternaria y alcanzamos La Cuna, podemos enfrentar directamente a Gran Madre Seda y despertarla de su sueño para acabar con ella de una vez por todas. Si hacemos eso obtendremos el final Reina Tejedora. Este muestra a Hornet “absorber” el poder de la seda de la diosa y comienza a adoptar una forma.

Este final de Silksong representa a una Hornet que sucumbe a su lado divino. Como dije al comienzo de este análisis, “los dioses buscan ser adorados” y esto solo continuará el ciclo de opresión.

Pero si ayudamos a los habitantes de Telalejana cumpliendo la mayoría de Deseos prometidos, reconstruyendo los pueblos y ganándose su amistad, se nos abre la posibilidad de alcanzar el final Atadura de seda, en el que rechaza la parte “divina” de su naturaleza que busca reinar y trata de atrapar a la diosa en una trampa para liberar el reino de su influencia.

Pero el plan fracasa.

El plan de las tejedoras y de los chamanes caracoles era dejar que la Gran Madre Seda fuera arrastrada al Abismo del Vacío, de donde no podría regresar, pero al intentarlo lo que se logra es que el Vacío invada Telalejana, empeorando la situación más de lo que estaba.

Este final parece decir que hubiera sido mejor que Hornet hubiera dominado a Telalejana con su poder de ser insondable en lugar de intentar liberarlo, pero ese no es el mensaje. Lo que significa este final de Silksong es que escapar de la opresión nunca es fácil. Otros horrores tomarán el lugar del horror derrocado y la lucha continúa.

Seguir el camino de luchar contra el Abismo lleva al final Hermana del vacío. A pesar del alcance épico que tiene este final —salvar definitivamente a Telalejana y sus habitantes— su foco está curiosamente puesto en el rescate de un solo personaje: Lace.

Hay otros dos finales en Silksong. En Niña retorcida —que se obtiene derrotando a Gran Madre Seda, Hornet se enlaza a la diosa usando los tentáculos del ser que Raiz Gris puso en su interior, lo cual puede representar el nacimiento de un nuevo Ser Superior que combina el poder de la Gran Madre con el de Hornet y la criatura raíz. Por su parte, Cambio de era —que podemos ver si encontramos al Señor Hongo en todas las ubicaciones y terminamos el juego— es una misteriosa referencia a un final similar que vimos en Hollow Knight.

Pero estos dos finales son curiosidades y no necesitan más explicación. Lo importante para el juego es realmente qué pasa con Lace.

La hija fiel

Lace y Fantasma, hijes creados con la seda de la Gran Madre, lamentan su destino. No se consideran vivas y desean desaparecer. Cuando Hornet llega a Telalejana, Lace siente envidia porque siente que es “la hija” que realmente quiere su madre (aparentemente, en sus sueños seguía obsesionada con las Tejedoras que la traicionaron y que quería traer de regreso para que la liberaran).

Pero cuando la Gran Madre Seda es arrastrada al Abismo junto con Lace, la diosa crea un capullo para proteger a su hija y se resiste a ser consumida por el Vacío para seguirla protegiendo. Es esa resistencia que pone la que está causando terremotos y destrucción por toda Telalejana. El reino podría ser destruido por ello.

Después de tantas luchas por el control, de tantas mentiras y manipulaciones, de los deseos furiosos de despertar para poder tomar nuevamente control sobre su Reino, la diosa pone en riesgo ese mismo reino para salvar la vida de su hija. Este es un tema recurrente en la franquicia de Hollow Knight, pues en el primer juego es la relación de padre e hijo entre el Rey Pálido y el Caballero Hueco lo que crea una apertura para que el Destello se asome a nuestro mundo usando los sueños.

A final de cuentas, todos los temas sobre manipulación religiosa, capitalismo, imperialismo y fe son secundarios. Explicar Silksong es llegar a la conclusión de que un padre hará lo que sea para salvar a su hijo.