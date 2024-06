Silksong no se encuentra en un «infierno del desarrollo», de acuerdo con un ‘tester’

La temporada de anuncios básicamente ya terminó y uno de los mayores ausentes por año consecutivo es el eternamente esperado Hollow Knight: Silksong. Su desarrollador, Team Cherry, no ha compartido mayor información desde hace dos años, mientras que el juego fue anunciado en febrero del 2019. Sin embargo y a pesar de la preocupación de sus fanáticos, el juego al parecer no se encuentra en un «infierno del desarrollo». Este término se acuña a los proyectos que permanecen sin progresar o quietos durante largos periodos de tiempo.

Uno de los ‘playtesters’ de Silksong, bajo el nombre de Graig, emergió en Discord para compartir un pequeño pero conciso mensaje sobre el juego. Básicamente afirmando que Silksong no está en infierno del desarrollo. No es mucho más lo que se sabe, pero de eso a nada es algo. Los ‘testers’ no son precisamente los que están más al lanto en la línea de desarrollo de un juego, puesto que sus reportes son los que llevan a otras correcciones. En ocasiones, sin embargo, el equipo no aplica la retroalimentación y muchos de estos ‘testers’ permanecen en el olvido. Es un trabajo ciertamente complejo.

De acuerdo con Graig, la comunicación de Team Cherry debería mejorar respecto a la falta de información sobre Silksong. La esperanza de sus fans se centra en transmisiones como State of Play, Nintendo Direct, Indie Showcase o Xbox Showcase. El subreddit de Silksong es un lugar especialmente desesperado por noticias del sucesor de Hollow Knight. Del mismo modo, no hay forma de comprobar que las afirmaciones de Graig son verídicas, aún si está asociado de alguna manera al juego. Solo es posible esperar que sea verdad.

El subgénero ‘metroidvania’ no es precisamente uno al que le falten representantes, pues los desarrolladores indies lo han aprovechado a más no poder. En el caso de Hollow Knight, su llegada en 2017 con un misterioso y cautivante reino de insectos se ganó el corazón de los jugadores. Un buen nivel de dificultad los convenció del todo. Silksong estaba planeado como un DLC, pero eventualmente se convirtió en una secuela. Eso alargó el periodo de desarrollo y en la actualidad los reportes son escasos.

Vía: GamesRadar