La espera fue larga, pero valió la pena porque pudimos ver la presentación Cherry Time! en la que no solo recibimos noticias sobre el DLC Silksong: Sea of Sorrow, sino también sobre otros juegos hechos por desarrolladores independientes de Australia y a los que los creadores de Hollow Knight quieren apoyar publicándolos bajo su nuevo sello como distribuidora: Team Cherry Presents.

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Pueden ver la presentación a continuación. Si lo que quieren es conocer todas las noticias al respecto, sigan leyendo más abajo.

Silksong: Sea of Sorrow (DLC)

Esta expansión gratis para todos los jugadores de Hollow Knight: Silksong en todas las plataformas ya tiene fecha de lanzamiento: el viernes 11 de diciembre de 2026. Tendrá nuevas áreas, jefes, habilidades y aparentemente hasta un minijuego de pesca.

Pueden ver un nuevo tráiler a continuación.

Blokkan: Secret of the Walking City

Esta es una aventura gráfica con muchos puzles en la que controlamos a un detective robot que busca revelar los misterios de la ciudad caminante que habita.

Radio Rain

Una aventura de acción y plataformas en 2D con bellos gráficos pixelados.

The Botanist and the Translator

Esta es una adorable aventura llena de momentos de acción y un un estilo visual encantador.

Es genial que Team Cherry esté usando su éxito para apoyar a otros desarrolladores independientes y estamos felices de saber que no vamos a tener que esperar mucho para jugar Sea of Sorrow porque su fecha de lanzamiento está muy cerca.

Hollow Knight: Silksong está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, y para PC, Mac y Linux mediante Steam y GOG.