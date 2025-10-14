Videojuegos

El juego de terror y acción Silly Polly Beast ya tiene fecha de lanzamiento y nuevo tráiler

Aventuras avernales.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Uno de los juegos indies que esperamos con más ansias este año es Silly Polly Beast, una obra del desarrollador en solitario Andrei Chernyshov (Fury Turn) que combina varios géneros en una historia de horror infernal. En este título controlamos a Polly, una extraña chica que ha sido arrastrada al inframundo y hará todo lo posible por escapar.

Venimos siguiendo su desarrollo desde hace bastante tiempo y por fin conocemos su fecha de lanzamiento, la cual está bastante cerca. De acuerdo al nuevo tráiler, saldrá el martes 28 de octubre de 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X|S y para PC mediante Steam. Agréguenlo a la lista de deseados en este último para que no lo olviden.

La combinación de géneros de Silly Polly Beast nos permitirá explorar el mundo en nuestra patineta, resolver acertijos, enfrentar a los enemigos a disparos con perspectiva isométrica, combatirlos cuerpo a cuerpo en secciones 2D, escondernos de las criaturas más poderosas y mucho más.

Además, tiene un genial estilo visual «poligonal retro» combinado con estética ‘anime’ que nos recuerda un poco la era de PlayStation 2. Ya veremos si está a la altura de nuestras expectativas.

