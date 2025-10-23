Silver Pines es un juego de terror legalmente diferente inspirado en Twin Peaks de David Lynch

Team17 y el desarrollador Wych Elm anunciaron Silver Pines, un juego de terror y supervivencia de desplazamiento lateral con estilo ‘metroidvania’ para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam). Su lanzamiento está previsto hasta el 2026.

Como Red Walker, despiertas en Silver Pines, un pueblo fuertemente inspirado en Twin Peaks pero legalmente diferente. Lucha contra terrores del reino de las pesadillas y resuelve puzles, gestionando cuidadosamente tus escasos recursos para descubrir los misterios que podrían ser la clave de la redención.

El investigador privado Red Walker se encuentra en Silver Pines, un lugar medio abandonado, medio olvidado, en medio de la nada, en busca del músico desaparecido Eddie Velvet. A medida que el caso revela un pasado oscuro, Walker se adentra en un extraño y aterrador descenso que se escapa a su control.

Embárcate en un viaje lleno de terror y atmósfera. Atormentado por las sombras del pasado, Silver Pines espera revelar sus oscuros secretos. Una nueva apuesta en el género del ‘survival horror’ clásico. Lucha o evita los horrores del poblado mientras buscas recursos y soluciones a los acertijos que bloquean tu camino.

Repleto de puertas cerradas y caminos ocultos, cada giro esconde una pista, un recurso o algo que acecha en la oscuridad. Con mejores herramientas y armas, cada vez más partes de la ciudad se vuelven accesibles, al mejor estilo progresivo de otros ‘metroidvania’.