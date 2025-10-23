Videojuegos

Silver Pines es un juego de terror legalmente diferente inspirado en Twin Peaks de David Lynch

Hay un Velvet pero no es un cuarto.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Team17 y el desarrollador Wych Elm anunciaron Silver Pines, un juego de terror y supervivencia de desplazamiento lateral con estilo ‘metroidvania’ para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam). Su lanzamiento está previsto hasta el 2026.

Como Red Walker, despiertas en Silver Pines, un pueblo fuertemente inspirado en Twin Peaks pero legalmente diferente. Lucha contra terrores del reino de las pesadillas y resuelve puzles, gestionando cuidadosamente tus escasos recursos para descubrir los misterios que podrían ser la clave de la redención.

- Publicidad -

El investigador privado Red Walker se encuentra en Silver Pines, un lugar medio abandonado, medio olvidado, en medio de la nada, en busca del músico desaparecido Eddie Velvet. A medida que el caso revela un pasado oscuro, Walker se adentra en un extraño y aterrador descenso que se escapa a su control.

Embárcate en un viaje lleno de terror y atmósfera. Atormentado por las sombras del pasado, Silver Pines espera revelar sus oscuros secretos. Una nueva apuesta en el género del ‘survival horror’ clásico. Lucha o evita los horrores del poblado mientras buscas recursos y soluciones a los acertijos que bloquean tu camino.

Repleto de puertas cerradas y caminos ocultos, cada giro esconde una pista, un recurso o algo que acecha en la oscuridad. Con mejores herramientas y armas, cada vez más partes de la ciudad se vuelven accesibles, al mejor estilo progresivo de otros ‘metroidvania’.

Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del convento
Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026
SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta
Una versión «mejorada» con IA de Scarface: The World is Yours, apareció sin licencia alguna en tiendas digitales
Todos los anuncios de la presentación Fallout Day 2025
Todas las novedades que recibirá Assassin’s Creed Shadows en octubre y noviembre, fecha de la versión de Nintendo Switch 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Más de dos décadas estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026
No hay comentarios

Lo último

En el DLC Mysteria Ecclesiae de Kingdom Come Deliverance II debemos investigar un misterio en un monasterio – fecha, tráiler y nuevos detalles
Videojuegos
El juego de terror Fear The Spotlight está gratis en Epic Games Store (octubre 2025)
Videojuegos
Fechas y horas de las pruebas gratis de Kirby Air Riders
Videojuegos
Lightning llega desde FFXIII a Final Fantasy VII Ever Crisis en un nuevo ‘crossover’
Videojuegos