La historia de Silver Pines explicada, teorías sobre el ‘lore’ y la verdad sobre Eddie Velvet

Al estar fuertemente inspirado en la serie de televisión Twin Peaks, es de esperar que el videojuego Silver Pines siga sus pasos con una historia confusa y llena de simbolismo, pero supremamente intrigante. Si ya terminaron la cacería de Eddie Velvet y quedaron confundidos, no están solos. Es por eso que vamos a hacer un análisis profundo del ‘lore’, presentar nuestras teorías y las de otros jugadores, y tratar de llegar a la verdad sobre los misteriosos eventos que a veces son contradictorios, los extraños monstruos, el ‘lore’ del pueblo y la desaparición de Alice Baker.

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Este artículo está lleno de ‘spoilers’. No les recomendamos seguir leyendo a menos que ya hayan visto los tres finales del juego o que no les importe que les arruinemos las grandes revelaciones de la trama.

¿Qué está pasando?

Por lo que vemos a simple vista, esta es la historia de un detective privado llamado Red Walker que llega al pueblo de Silver Pines en 1993 porque lo contrataron para encontrar a un hombre llamado Eddie Velvet. Una vez allí, descubre que el pueblo ha sido evacuado. Se acerca una gran tormenta que amenaza con inundar sus calles. A pesar de eso, Walker decide adentrarse de todos modos en busca de su objetivo y descubre que hay extraños y agresivos seres de sombras acechando en las calles.

Eventualmente descubrimos que Eddie estaba viendo a una mujer llamada Alice Baker y que ella se encuentra desaparecida. La última vez que los vieron habían subido juntos a la montaña Siah Kopa que rige sobre el pueblo. Mientras Walker busca las campanas que por alguna razón necesita para activar el teleférico y llegar allí, descubre que Alice hablaba mucho de un «enano» que la acechaba y que «no le iba a permitir irse con Eddie». También se da cuenta que Eddie era el principal sospechoso de la desaparición de Alice.

Hablando con otras personas de Silver Pines como un extraño hombre con las manos quemadas y una perturbada joven que se siente perseguida, Walker sigue escuchando sobre ese «enano». ¿Pero quién es él? ¿Existe de verdad y tiene alguna relación con los monstruos sombríos? Tal vez lo descubra en la montaña.

El enano (‘the little man’) en el pasado de Silver Pines

Hay dos eventos importantes que marcaron el pasado del pueblo. En 1944, una terrible tormenta hizo que los canales de agua del pueblo se rebasaran y causó una terrible inundación que prácticamente lo destruyó. El otro es el éxito de un programa de televisión filmado y producido en el pueblo llamado Terminal Drive, el cual aparentemente terminó cuando una tragedia cobró la vida de dos de sus actores. El estudio quedó abandonado después de eso.

En el pueblo también parece haber una fuerza sobrenatural que podría estar relacionada con esos dos eventos. Un ente conocido como «el enano» («the little man»). Este personaje —que aparece en el juego como un hombre de baja estatura, rostro pálido y un corbatín rojo— está claramente inspirado en ‘Bob y en ‘El hombre de otro lugar’ de la serie Twin Peaks. Igual que éstos, su naturaleza está rodeada de misterio. Lo que sí sabemos es que atormenta a algunos de los habitantes de Silver Pines y especialmente a Alice Baker, con quien está obsesionado.

El Enano aparece en una foto en el estudio Thelend y nos hace pensar que pudo haber estado relacionado con el accidente que acabó con la producción de Terminal Drive. La tormenta también podría estar relacionada con él y algunos teorizan que representa su furia y tristeza por la muerte de la mujer que le obsesionaba. A lo mejor 50 años atrás ocurrió otro evento que le enfureció y esa fue la causa de la tormenta de 1944. También es interesante anotar que uno de los pocos edificios que sobrevivió a la inundación de entonces fue el edificio Union y en 1993 al menos dos de los cinco residentes que tiene —el artista Drew Lake y la misma Alice— se cuentan entre los atormentados por el enano. ¿Hay alguna relación allí?

Alice, Eddie Velvet, el padre Foster y el enano

Cuando el músico Eddie Velvet llega a Silver Pines para tocar en el bar The Rabbit Hole, comienza a conquistar a Alice y parece que ambos se enamoran. Eddie le propone que se vayan juntos del pueblo, pero la mujer sabe que ese ser al que llama «el enano» no la va a dejar ir porque la tiene convencida de que «le pertenece». De hecho, otro hombre en el que Alice confiaba había sufrido una muerte muy extraña recientemente que podría estar relacionada con esa entidad. El padre Jacob Foster era alguien con quien hablaba a menudo y murió repentinamente de un cáncer que supuestamente «debió haber acabado con él hace mucho tiempo».

A pesar de la extraña iconografía de la parroquia —con dos cruces rodeadas de dos triángulos— no hay nada que sugiera que se trataba de un culto extraño ni de algo sobrenatural (los triángulos podrían ser simples referencias a la trinidad cristiana). Nada sugiere tampoco que el padre tuviera tratos con el enano o algo que le hubiera permitido sobrevivir a la enfermedad, lo que ha generado la teoría de que «algo» le causó la aparición de esta aflicción en un estado antinaturalmente avanzado. ¿Un enano celoso de su cercanía con «su mujer»?

Alice sabía que el enano no le permitiría irse con Eddie y que incluso el podía verse en peligro por su relación. Trató de explicárselo pero él no le creyó, por lo que decidió llevarlo a un «lugar especial» en el monte Siah Kopa que podría hacer que finalmente lo viera.

El umbral entre mundos y un lugar que se acaba

Parece que el «lugar especial» al que se refería Alice era una especie de «dimensión paralela» a la que accede mediante una puerta del escenario de grabación del estudio Thelend, posiblemente la dimensión que habita el enano. Sin embargo, nunca llegaron allí. Durante el viaje en auto se pelearon porque Eddie se rehusaba a creer en la existencia del ‘hombre pequeño’ y se bajó, dejando sola a la mujer.

Tal vez por su estado emocional o por influencia sobrenatural, Alice chocó cerca del túnel de regreso a Silver Pines. Salió arrojada del auto por el impulso y caería en el agua. No encontraron su cuerpo y seguía oficialmente desaparecida. La policía culpaba a Eddie por ser la última persona con quien la vieron, pero él negó haberla matado.

Volviendo al tema del «umbral entre mundos», esta parece ser una dimensión formada por piezas y recuerdos del mundo real. Es posible que, atormentado por la culpa por la muerte de Alice, Eddie hubiera regresado al monte Siah Kopa y encontrado la entrada a este lugar, descubriendo la verdad y ahogándose en sus propias penas decidido acabar con su vida. O puede que el enano para castigarlo lo haya arrastrado allí. Tenía planes para atormentarlo aún más.

Eddie Velvet y el detective Red Walker

Algo que no es explicado en el juego pero que resulta claro para todos los jugadores una vez hemos avanzado lo suficiente en la historia de Silver Pines es que Eddie Velvet y el detective Red Walker son la misma persona. Bueno, más o menos.

Hay varias teorías al respecto. Una dice que Eddie quedó tan traumado por la situación que creó una personalidad alterna completamente diferente para castigarse a sí mismo. Otra dice que este es un purgatorio personal en el que sus culpas se están haciendo «realidad» —estilo Silent Hill 2— también como castigo, y otra que tiene un vínculo más directo con la supuesta fuerza sobrenatural del pueblo.

Esa teoría dice que al encontrar al enano en el umbral entre mundos, el ‘hombre pequeño’ fue quien «lo dividió en dos». Dejó a Eddie —su parte con los recuerdos— atrapado en el lugar que se acaba y devolvió su cuerpo sin recuerdos de regreso a Silver Pines solo con el objetivo de cazarse a sí mismo y matarse. Incluso es posible que el mimso Eddie haya aceptado esto como autocastigo. De acuerdo a esta idea, el enano sería el mismo Mr. Jackson con el que hablamos por teléfono. Hay quienes creen que en realidad Red no es «el cuerpo» de Eddie sino una proyección astral de éste, siguiendo una idea que escuchamos en uno de los programas de la televisión del pueblo.

Es posible también que el hombre que persigue a nuestro personaje en Silver Pines sea un verdadero detective contratado para asesinar a Eddie. Tal vez él sea el verdadero Red Walker. Al comienzo del juego vemos nuestra identificación pero esta seguramente es falsa.

Los finales de Silver Pines explicados

Si decidimos matar a Eddie Velvet cuando lo encontramos en el lugar que se acaba, Mr. Jackson le dice a Walker que es libre de irse. Pero al estar en su auto conduciendo para alejarse del pueblo dice que el camino nunca parece terminar. Se ha quedado atrapado en un purgatorio infinito del que nunca podrá salir y esto ha dado impulso a la teoría que dice que Silver Pines no es un lugar real.

Si no matamos a Eddie Velvet y recogemos los dos anillos en el pueblo, confirmaremos que Eddie y Alice realmente se amaban. El enano se enfurece y trata de acabar él mismo con Red Walker en el umbral entre mundos, pero si lo derrotamos podremos reunirnos con el espíritu de Alice y partir a su lado. Esto representa la muerte de Eddie pero con su alma libre de continuar hacia el más allá. Es notable que incluso tras derrotar al jefe final podemos interactuar con él para escuchar sus palabras de odio, seguramente representando que es imposible matarlo.

El final «secreto» es aquel en el que seguimos las instrucciones del hombre quemado y reunimos todos nuestros Recuerdos para quemarlos. Esto hace que Red Walker se desvanezca y Eddie Velvet sea rescatado con vida del agua, tal vez tras un intento de suicidio que lo llevó al Umbral entre mundos o porque simplemente apareció ahí tras salir de la influencia del ‘hombre pequeño’.

Si ponemos atención a algunos documentos y eventos que ocurren en segundo plano descubrimos que un artista llamado Drew Lake estaba buscando la forma de librarse de la influencia del enano. Aunque supuestamente murió, los documentos aclaran que «se cree que es él» y en ningún momento lo confirman. Lake aparentemente descubrió que el poder del ‘hombre pequeño’ sobre las personajes de Silver Pines existe a través de los objetos físicos asociados a memorias importantes y al quemarlos es posible escapar. El hombre quemado que encontramos es posiblemente Drew o una proyección astral de él.

¿Qué son los monstruos de Silver Pines?

El juego no explica en ningún momento qué son realmente los monstruos de sombra que acechan al protagonista, pero eso no ha impedido que surjan teorías al respecto. La primera criatura que enfrentamos aparece primero como un cadáver y eso hace pensar que son una especie de zombis. De hecho, una de las teorías dice que son aquellos que murieron en la primera gran tormenta del pueblo casi 50 años atrás y que han sido traídos de regreso con la lluvia por el enano para atormentar a Walker. Su apariencia se debería a que están hinchados y podridos por el agua. Otros creen que no lucen hinchados por el agua, sino quemados. ¿Serían personas que se trataron de librar del enano quemando sus mementos (y a sí mismos) y están tratando de salvar a Waker de su destino?

Otros han notado su parecido con las estatuas del Parque Loomis antes de ponerles las máscaras con sus rostros, pero no hay una explicación clara de qué representan estas ni cómo se asociarían a ellos.

Pero nada de eso explica que el agente de policía Roberts se convierta en uno de ellos, que otro sea «el conductor» del programa de televisión que se grababa en el pueblo o que la misma Alice parece convertida en uno de ellos cerca del final. Sabemos por los documentos que Roberts habría sido culpable de al menos una muerte y es posible que esa culpa o esa maldad le haya permitido al enano ejercer control sobre él usando su placa como memento. En el caso del Conductor, es posible que sea en realidad el actor que lo interpretaba y que habría muerto en la tragedia que llevó al cierre del estudio. Ya habíamos dicho que el enano estaba relacionado con Thelend y debido a eso podría haber tenido influencia en esos eventos.

La teoría que no encaja es que no son reales y son creaciones de la mente de Eddie/Red para castigarse. Después de todo, vemos cómo el vaquero ha muerto enfrentándolos en la cafetería una vez se desata la tormenta.

Otras preguntas sin respuesta y teorías

Esos no son los únicos misterios que tiene el juego.

¿Qué es realmente Jade? La chica interpretada por la youtuber Suzi Hunter parece saber más sobre lo que ocurre en el pueblo y hay teorías que dicen que ella en realidad es el gato negro que encontramos a veces. Sus comentarios sobre sacar los ojos y «ser encerrada en una jaula» sugieren esto. ¿Pero por qué y qué relación tiene con el enano?

Si los monstruos son creaciones de la mente de Walker o zombis, ¿qué son los enemigos voladores que nos quitan cordura cuando se acercan?

¿Qué es la criatura que debemos alimentar con un pájaro o un pedazo de carne tras derrotar al jefe del edificio? Este lugar probablemente sea el umbral entre mundos, pero la cruz al revés que hay allí y lo diferente que parece ser a los demás monstruos le dan una connotación demoníaca que no encaja con el resto del juego.

Ya hablamos de esto, pero nuestras propias teorías no nos dejaron completamente satisfechos: ¿Qué pasó en realidad con el padre Jacobs para sobrevivir por tanto tiempo o enfermarse de repente como si lo hubiera estado por años?

¿Qué le pasó al barco chino que llegó al puerto de Silver Pines sin tripulación?

Esperamos que nuestro análisis y teorías les hayan ayudado a entender mejor Silver Pines. Si tienen una explicación para los misterios sin respuesta o una interpretación diferente de los eventos, por favor déjenlo en los comentarios.

Silver Pines está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam.