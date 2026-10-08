Silver Pines – Reseña (PS5)

La serie de televisión Twin Peaks ha sido la inspiración detrás de algunos juegos supremamente interesantes. Su ADN se puede reconocer en Silent Hill, Mizzurna Falls, Deadly Premonition, Alan Wake, Kathy Rain y muchos más, pero en ninguno de ellos resulta tan evidente como en Silver Pines, un maravilloso juego independiente que combina los géneros ‘survival horror’ y ‘metroidvania’ con una estética y narrativa “lynchianas” de un modo casi perfecto.

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Nuestro personaje es Red Walker, un detective privado que arriba al pueblo de Silver Pines unas pocas horas antes de una terrible tormenta con el objetivo de encontrar a un hombre llamado Eddie Velvet. Pero la lluvia y los vientos no llegan solos y esta pequeña ciudad que ha sido evacuada casi por completo ahora alberga extrañas criaturas que quieren impedir su objetivo. Todo parece girar en torno a la desaparición de una bella chica, pero las cosas són aún más complicadas y extrañas de lo que parecen.

Si uno lo piensa detenidamente se da cuenta que la gran mayoría de juegos survival horror —los Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame, etc— ya siguen de por sí la estructura básica de los juegos que describimos como ‘metroidvania’. Tenemos progresión basada en la exploración, la necesidad de regresar a zonas previamente visitadas con nuevos objetos y habilidades, y un mapa único interconectado lleno de atajos y secretos. La fórmula para un juego de este tipo con acción “de lado” que además tuviera recursos ofensivos y de curación limitados era bastante obvia y nos sorprende que tan pocos títulos la hayan aprovechado hasta ahora. Esta obra del estudio Wych Elm demuestra que el resultado puede ser fenomenal.

En Silver Pines, como en los juegos mencionados arriba, tenemos que ser cuidadosos a la hora de enfrentar las extrañas criaturas tambaleantes. La cantidad de munición que encontramos camino a nuestros objetivos y los objetos que usamos para reparar las armas cuerpo a cuerpo no son suficientes para acabar con toda la oposición y eso hace que cada bala desperdiciada nos cause angustia. No es un juego que genere miedo, pero los momentos en que nos vemos rodeados y carentes de recursos son una gran fuente de tensión.

Además, las armas no solo sirven para disparar y golpear enemigos en la cara… en donde debería estar su cara. Los disparos de las escopetas también pueden destruir las tablas que bloquean ciertas puertas y el mazo puede romper paredes que ocultan secretos. Eso hace que cada vez que conseguimos un nuevo tipo de armamento recordemos todos los lugares inaccesibles que vimos antes y la curiosidad nos lleva de regreso a ellos a ver si encontramos nuevas rutas, objetos o los útiles ‘Recuerdos’ que nos dan habilidades pasivas y son imprescindibles para obtener uno de los finales. ¿Pero podremos sobrevivir al viaje hasta allí si dejamos enemigos vivos en el camino?

Los desarrolladores en el estudio Wych Elm lograron un excelente equilibrio entre todos esos elementos de exploración y tensión. Eso se debe principalmente a un diseño de mapeado que solo puedo describir como “perfecto”. Aunque hay muchas áreas por explorar, su tamaño resulta adecuado para que nos guiemos fácilmente de memoria sin necesidad de tener que mirar el mapa cada pocos segundos. Hay una muy buena distribución de puntos de grabado, recursos y máquinas dispensadoras en las que podemos gastar el dinero que encontramos para adquirir munición, curaciones u otros objetos útiles, pero no podemos confiarnos porque estos tampoco son infinitos. También celebro que este juego copia la excelente mecánica de Prince of Persia: The Lost Crown y God of War: Sons of Sparta que nos permite fotografiar partes del escenario y pegarlas al mapa para guiarnos mejor. Esto debería ser obligatorio en todo metroidvania.

Lo otro que hace especial al mapa de Silver Pines es su maravillosa ambientación. No solamente logra la atmósfera de pueblo abandonado con la misma calidad de los recientes Silent Hill, sino que hace un gran trabajo con su narrativa ambiental y detalles. Nos hace sentir que el pueblo de los “pinos plateados” tiene mucha historia detrás y secretos oscuros que no quiere revelar. La forma en que cambia la iluminación y efectos a medida que se acerca la tormenta también son dignos de mención, al igual que una banda sonora muy evocadora que a veces nos recuerda a la legendaria composición de Angelo Badalamenti para la introducción de Twin Peaks.

Todos estos elementos funcionan a la perfección de la mano con su narrativa. La historia de Eddie Velvet, la mujer desaparecida y la misteriosa fuerza oscura que rodea todo es muy intrigante y en las últimas horas de la aventura desata una oleada de revelaciones muy interesantes y grandes momentos, pero es algo lenta al comienzo. Durante la mayor parte de la experiencia no hay mucho desarrollo de la trama y los personajes que encontramos se dedican a hablar de forma misteriosa sin dar mucha explicación a lo que está ocurriendo. Tras terminar el juego con sus tres finales diferentes podemos poner algunas de las cosas que hace en contexto, pero no todas. Igual que la serie de David Lynch que inspiró el juego, deja muchas preguntas y algunas de las respuestas que da no son del todo satisfactorias.

Estoy seguro que meses después de su lanzamiento, los fanáticos de este juego continuaremos debatiendo su historia en foros de internet, creando teorías sobre sus aspectos más misteriosos y haciendo comparaciones de sus personajes, lugares y eventos con los de Twin Peaks. Algunos apreciamos esta clase de misterio, pero sé muy bien que otros simplemente se sentirán frustrados por su falta de claridad y la ausencia de explicaciones sobre su ‘lore’ en el texto.

Una crítica que sí compartiré con muchos otros jugadores es que su sistema de combate no es el mejor. Aunque tenemos una gran variedad de armas a nuestra disposición y movimientos de evasión, todos los enfrentamientos se sienten demasiado similares. Hay muy poca variedad de enemigos y los jefes son muy parecidos entre sí. Incluso hay un par que se repiten. Tampoco ayuda que las animaciones —las cuales imitan el estilo rotoscópico de los primeros Prince of Persia, creando un gran efecto visual— hacen que los controles se sientan torpes en los momentos de mucha acción.

El sistema de ‘Recuerdos’ hace pensar que podemos crear ‘builds’ diferentes para combate cuerpo a cuerpo, ataque a distancia, exploración, etc. Pero no ofrecen cambios tan radicales entre sí y solamente al final del juego cuando podemos equipar múltiples ‘Recuerdos’ (si es que encontramos las mejoras de espacio) se siente algo de diferencia.

Es verdad que no disfruté de los combates, pero todos los demás elementos del juego son tan fuertes —la exploración, la misteriosa narrativa, la excelente ambientación, los puzzles y secretos— que no me importó enfrentarme a los enemigos con tal de poder experimentar más de este mundo. No hay duda que se convertirá en un clásico de culto y con suerte será el comienzo de una oleada de juegos que combinan el género del ‘survival horror’ con los ‘metroidvania’. El resultado es demasiado bueno como para no imitarlo.

Reseña de Silver Pines hecha con una copia digital del juego para PS5 provista por Team17. Este juego también está disponible para Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.