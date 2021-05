Hace apenas 3 meses conocimos que No More Heroes 3 llegará a Nintendo Switch el 27 de agosto del 2021. Ahora, a tan solo tres meses del estreno, el excéntrico desarrollador «SUDA51» ha empezado a compartir información sobre el próximo juego protagonizado por Travis Touchdown. Mucha de esta información es exclusiva para el publico japones, ya que el 8 de abril SUDA51 participó en el programa en línea No More Heroes 3 No More Broadcast Station 5.1GHm. En este espacio, Suda junto a Mafia Kajita y la Vtuber Botan Shishiro hablaron sobre NMH 3 y recordaron los otros títulos de esta franquicia. Uno de estos videos fue el que Nintendo compartió en su canal en YouTube.

¿Cómo entender la historia de No More Heroes 3?

En este «corto» video, los jugadores conocerán de la voz de Sylvia Christel una versión «ligera» de la historia de NMH 1, NMH 2 y un pequeño adelanto de la jugabilidad de No More Heroes 3. En pocas palabras Sylvia nos dice que para entender la historia de No More Heroes 3 tenemos que jugar las anteriores entregas. Sin embargo, a pesar de lo rápidas que fueron sus explicaciones de los tres juegos, al final ella dice que no importa por que de todas formas el juego es bueno pero es aún mejor si pasamos las precuelas.

Afortunadamente, en GamerFocus hemos reseñado las tres entregas de la franquicia No More Heroes. Entonces para estar listos para la llegada de No More Heroes 3, antes del próximo 27 de agosto, les compartimos las reseñas de los juegos de la franquicia insignia del director japonés SUDA51.

Shinobu Jacobs, Bad Girl y hasta la gata Jeane estarán presentes en No More Heroes 3.

Vía: Siliconera