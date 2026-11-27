Tras la decisión conjunta de Rockstar Games y Sony de no lanzar versiones físicas con disco de GTA 6, así como catálogo futuro de PlayStation 5, los jugadores recibieron esto como una completa afrenta a la propiedad absoluta de sus compras y un dominio perdido sobre sus colecciones. Incluso sin incluir discos físicos, solo códigos dentro de las cajas de plástico, GTA 6 demuestra ser un éxito monumental en cuanto a ventas en formato físico. Esto de acuerdo con Christopher Dring, de The Game Business, quien afirma que el juego protagonizó el mayor lanzamiento en formato físico en el Reino Unido desde 2019, generando 32 millones de libras esterlinas en ingresos en tan solo tres días.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Grand Theft Auto 6. Seguir

Según revela la firma británica de análisis de datos Nielsen IQ, la última vez que un videojuego alcanzó una cifra de ventas similar en el Reino Unido durante su primera semana fue con FIFA 20, en septiembre del 2019. GTA 6 se sitúa como el 17.º mayor lanzamiento de un videojuego en formato físico en el Reino Unido desde que comenzaron los registros en 1995. En Francia, se estima que se vendieron más de un millón de copias físicas durante los tres primeros días, comparable a la registrada por GTA V en 2013. En España, el título logró el mayor lanzamiento en formato físico en la historia de las listas de ventas.

En el caso de GTA 6, desde un punto de vista técnico no era lo más conveniente despachar el juego de 210 GB en discos Blu-ray. Simplemente descargar e instalar una parte del mismo para ejecutar el resto desde la unidad óptica, no iba a generar el mismo y fluido desempeño para los estándares de Rockstar Games en el ambicioso mundo abierto. Gracias a ello y a las buenas ventas, Sony puede ver esto como una confirmación de haber tomado la decisión correcta –aparentemente irreversible dado el cierre de plantas de fabricación de Blu-ray– al planear el cese de la producción de discos a partir del 2028. Es probable que otras compañías también lo interpreten como una prueba de que a los consumidores ya no les interesan los discos.

Para Nintendo, las ventas en formato físico representan cerca de la mitad del total de las ventas de juegos propios de la compañía. Aun así, es un resultado preocupante para quienes siguen apostando firmemente por los juegos en formato físico. Siempre debemos recordar que internet en buena medida es una cámara de eco gigantesca, a veces simplemente la realidad no responde de la misma forma y a una enorme cantidad de usuarios no les molesta jugar únicamente en formato digital, porque lo más importante es jugar, ¿no?