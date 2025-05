Sindicato de actores demanda a Fortnite por el uso de inteligencia artificial para la voz de Darth Vader

El pasado viernes reportamos que Epic Games había agregado a su popular juego de batalla campal Fortnite una versión de Darth Vader con la voz del fallecido James Earl Jones recreada mediante IA (LLM o inteligencia artificial generativa). Si leyeron la nota saben que no estábamos de acuerdo con esta forma de usar esa tecnología y definitivamente no somos los únicos. SAG-AFTRA, el sindicado de actores de Estados Unidos acaba de implementar una demanda —específicamente una acusación de práctica laboral injusta— contra Llama Productions (empresa representante de Fortnite) por esta situación.

En un comunicado publicado en el sitio web oficial de SAG-AFTRA, el sindicato dice que «celebran el derecho de nuestros miembros a controlar el uso de sus réplicas digitales y dan la bienvenida a las nuevas tecnologías que permiten a nuevas generaciones disfrutar de sus legados y roles, pero debemos proteger nuestro derecho a negociar los términos y condiciones alrededor de los usos de voz que reemplacen el trabajo de nuestros miembros, incluyendo aquellos que previamente hicieron el trabajo de igualar el icónico ritmo y tono de Darth Vader en videojuegos».

Pueden leer la acusación completa aquí.

La demanda del sindicato SAG-AFTRA contra la voz de IA de Darth Vader en Fortnite no tiene que ver con el uso de la voz de James Earl Jones —el dio permiso para su uso— sino con el hecho de que con este sistema se está negando el derecho al trabajo de otros actores que podían imitar la voz de Vader.

Los que sabemos cómo funciona la mal llamada IA sabemos que en este caso no se hubiera podido replicar lo que busca Epic Games con un actor. Sin embargo, la acusación tiene fundamentos. Incluso si es rechazada, deja claro que las empresas no pueden usar estas herramientas sin esperar que los afectados no peleen por el derecho a su trabajo.

El uso de inteligencia artificial para dar voz a Darth Vader ha sido fuertemente criticado también por la forma en que ha permitido que el personaje diga palabras fuertes, frases discriminatorias y amenazas contra los jugadores. También es atacada por los terribles efectos que el uso de LLM tiene en el ambiente por su consumo exagerado de recursos.

