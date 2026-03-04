Videojuegos

Así funciona el sistema de temporadas de Marathon

Corriendo por temporadas.

El lanzamiento del nuevo título multijugador de disparos competitivo de Bungie es inminente. Aunque parece que la mayoría de las discusiones en internet son sobre si será un éxito o si seguirá el camino de Concord y Highguard, sabemos que hay jugadores genuinamente interesados en este juego que han disfrutado mucho de la prueba beta. Vamos preparándonos para el lanzamiento de Marathon conociendo de antemano como será su sistema de temporadas, que novedades podemos esperar de cada una de ellas y cada cuánto cambiarán.

Según una publicación en la cuenta oficial del juego en Twitter, cada temporada de este título durará tres meses e introducirá nuevos elementos de jugabilidad entre los que están incluidos nuevo equipo, tipos de Runners, nuevas zonas, eventos y más. Todo este contenido será gratis o se consigue jugando. No habrá necesidad de comprar DLC ni expansiones excepto para algunos elementos cosméticos.

Pero lo más importante de todo es que con el cambio de temporadas en Marathon también se reseteará la posición clasificatoria, progresión de equipo, contratos y facción para que todos los jugadores empiecen «desde cero» cada nuevo capítulo. Lo que conservaremos serán los objetos cosméticos que compremos o desbloqueemos, el acceso a las facciones y la progresión del Codex.

La temporada 1 se llamará ‘La Muerte es el primer paso’ y le pedirá a toda la comunidad que desbloqueen juntos el acceso a la cuarta zona del juego: el Archivo Cryo. Esta es una especie de área «endgame» llena de puzles y con un enemigo muy peligroso. El acceso al modo clasificatorio también se desbloqueará días después del lanzamiento, en la segunda mitad de marzo.

También conocimos detalles sobre la temporada 2 de Marathon —’Nightfall’— que introducirá «La Cuna», un sistema que permite personalizar más las características de nuevos Runner, junto un nuevo tipo de personaje, nuevas armas, mods, contratos, etc.

Marathon saldrá a la venta el jueves 5 de marzo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

