Six Days in Fallujah “no hará comentarios políticos sobre la guerra de Irak”

Hace algunos días nos enteramos con sorpresa que Six Days in Fallujah había revivido. Este juego de disparos había sido anunciado en 2009. Fue cancelado por Konami tras las protestas de los familiares de los soldados que perdieron la vida en el conflicto que este título quería revivir. Ahora está siendo desarrollado de nuevo por Highwire Games y publicado por Victura.

En una reciente entrevista con Polygon, Peter Tamte —director de Victura— dijo que el juego no pretende explorar ningún tema político relacionado con la guerra de Irak.

Según Tamte el objetivo de Six Days in Fallujah no es la política. Pretende “generar empatía por las tropas americanas en el campo de batalla, su trabajo acabando con los insurgentes de Fallujah y los civiles atrapados en el medio”. Agregó que “es sobre ayudar a los jugadores a entender la complejidad del combate urbano y las experiencias de los individuos y no es por decisiones políticas”.

Esta posición ha sido muy criticada en redes sociales como Twitter. Algunos alegan que es simplemente imposible no representar una posición política a la hora de mostrar la guerra de Irak en un juego como Six Days en Fallujah. Ya hemos hablado sobre desarrolladores negando los ‘temas políticos’ en los videojuegos antes.

La segunda batalla de Fallujah, en la que se basa el juego, fue uno de los más sangrientos enfrentamientos de la guerra de Irak. 800 civiles y 100 soldados americanos perdieron la vida en ella. Estados Unidos ha sido acusado de violar los Convenios de Ginebra y cometer múltiples delitos de guerra allí. Muchos consideran que presentar a los americanos como los “héroes” en el videojuego es inapropiado e históricamente incorrecto.

Six Days in Fallujah se pondrá a la venta en 2021, con o sin “opiniones políticas”.

Fuente: Polygon