Skate. anuncia una colaboración con Nike SB, nuevas zapatillas, evento y todas las novedades en desarrollo para la Isla de Grom

Electronic Arts y el estudio desarrollador Full Circle presentaron a medios la próxima colaboración que llegará a Skate, el título ‘free-to-play’ para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC. Los desarrolladores aseguraron que teniendo en cuenta los comentarios y retroalimentación de los fanáticos, decidieron girar la tabla de skate y cambiar la estrategia de contenido, así como la calidad del mismo. En el vistazo exclusivo, pudimos ver esa nueva dirección y una muestra de su colaboración con la marca deportiva de renombre Nike.

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En Full Circle trabajan activamente en la planeación de nuevos contenidos, más allá de añadir lo visto en juegos anteriores. Más que reconstruir la experiencia, se trata de mejorarla. Hay conceptos iniciales que continúan explorando, otros prototipos por desarrollar y algunas peticiones más que tienen en cuenta para mejorar Skate.

Para la temporada 3 entre los meses de marzo y junio, la Isla de Grom jugará un papel fundamental con ‘Darkslides’ y ‘Dark Catches’, ‘Bonelesses’ actualizados, un nuevo modo de juego llamado ‘Speedlines’, tatuajes y equipamiento cosmético. Del mismo modo, se añadirán marcas en el pase de Skate, incluyendo Adidas, Vans y Thrasher. Entre las nuevas marcas se encuentran Huf, Jenkem y más. El juego recibirá más efectos en el editor de repeticiones y eventos de temporada.

Para las próximas características en desarrollo, se añadirá un nuevo modo de juego social: Meetups. Modos de juego competitivos por turnos: Spot Battle y S.K.A.T.E. Sistema de emparejamiento, nueva área de mundo, desgaste de la tabla desbloqueable y Finger Flips. Entre las características en discusión por el equipo de desarrollo, se encuentran servidores privados, Underflips, parques creados por jugadores, tablas de clasificaciones, chat de proximidad, Espacios clásicos de Skate 1, 2 y 3, más modos de juego clásicos y formas de tabla.

La incorporación de Nike SB eleva Skate. y refleja su nueva dirección

Las colaboraciones y los eventos surgen de las peticiones de la comunidad. Nike SB ha tenido un profundo impacto en la cultura, contribuyendo con innumerables vídeos y apoyando a generaciones de skaters patrocinados. Las zapatillas Nike SB ha ayudado a definir el estilo moderno de las zapatillas de Skate con siluetas icónicas como las Dunk y las Blazer.

Evento Pop-Up de Nike SB

Del 14 de abril al 5 de mayo

Presenta Grom de noche (hasta el 2 de junio). Acceso libre a la Isla de Grom durante el evento Pop-Up de Nike SB. El skatepark de Grom se transforma con señalización de Nike SB por todo el parque.

Cajas de zapatillas Nike SB personalizadas. Cajas de zapatillas usadas como elementos decorativos.

Los modelos de zapatillas Nike incluyen las Dunk High, Dunk Low y Blazer Mid. Algunos modelos de Nike SB Dunk High (inspirados en las Dunk High Pro SBB lanzadas en 2005).

Los cosméticos se venderán en paquete o por separado en la tienda.

Además de calzado, también habrá varias prendas disponibles, incluyendo sudaderas con capucha, pantalones cortos vaqueros holgados, camisetas, gorras y mucho más.

Cinco desafíos dentro del Nike SB Park, todos con nombres de vídeos históricos de Nike SB.

Tareas personalizadas que recompensan a los jugadores directamente con artículos cosméticos: zapatillas Dunk High, calcetines con logo y una pegatina de Nike.

La temporada 3 de Skate. ‘Flashback psicodélico’ estará disponible hasta el 2 de junio, con una estética inspirada en los años setenta, nuevas ubicaciones, trucos, personalización y más. Puedes consultar todos los detalles de la temporada 3 aquí.