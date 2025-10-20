Skate celebra el mes de las brujas con el evento Skate-O-Ween

Aunque este juego de patinaje sigue en acceso anticipado, ha recibido algunas duras críticas debido a sus ‘bugs’, diseño y sistemas de monetización. Sabemos que sus desarrolladores siguen trabajando para mejorarlo, pero mientras tanto podemos divertirnos celebrando el mes de las brujas. El evento Skate-O-Ween está a punto de comenzar para darle un tono macabro y divertido a nuestro recorrido de las calles de San Vansterdam en Skate.

Este evento estará disponible entre el martes 21 de octubre y el martes 11 de noviembre de 2025. Pueden ver un corto tráiler con las novedades a continuación.

Durante Skate-O-Ween, los parques de San Vansterdam estarán decorados con arañas, esqueletos y toda clase de divertidos elementos «escalofriantes», pero lo importante serán las nuevas tareas. Tendremos nuevas actividades cada semana del evento y si las completamos podremos ganar monedas de chocolate. Con estas podremos comprar objetos cosméticos como la máscara de bruja verde o máscara de bruja roja, gesto Zombi, y objetos festivos dentro del juego como calabazas de Halloween y tumbas.

También se podrán conseguir recompensas simplemente por iniciar sesión en Skate durante el evento de Halloween.

Recuerden que Skate es un juego gratis que ya pueden descargar para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App. Si están buscando algo un poco más surrealista, todos estamos a la espera del llamativo Skate Story.