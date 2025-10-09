Videojuegos

El juego de «patinaje sobrenatural» Skate Story ya tiene fecha de lanzamiento

Infernollie.

Julian Ramirez
Ya basta de Tony Hawk y Skate. Queremos un juego de patineta que ofrezca algo fresco y diferente y creemos que sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Skate Story es un juego del desarrollador independiente Sam Eng que nos lleva a patinar por el inframundo controlando a un ‘skater’ de cristal.

Ya habíamos visto este título en algunas presentaciones durante los últimos dos años, pero estamos muy cerca de probarlo. Devolver Digital reveló que la fecha de lanzamiento de Skate Story para PlayStation 5, Nintendo Switch 2 y PC será el lunes 8 de diciembre de 2025.

Pueden ver un nuevo tráiler a continuación para que vean más de su impresionante estilo visual, jugabilidad y opciones de personalización.

En este título recorreremos nueve niveles del Inframundo destruyendo demonios, haciendo trucos y salvando a otras almas torturadas. Podremos «vender» nuestra alma para conseguir nuevas patinetas, ruedas y ejes. Todo esto acompañado de la genial música de los artistas Blood Cultures y John Fio.

Si les llama la atención, ya pueden probar la demo que está disponible en Steam.

