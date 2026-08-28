Videojuegos

Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4

El halcón de fuego.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

No nos extraña que la colaboración con Borderlands regrese a Fortnite en esta temporada temática de videojuegos, lo que nos sorprendió es que regresara con una «tercera ola» en la que se estrena la skin de Lilith con el ‘look’ que trae en el más reciente juego de la franquicia, lo cual puede ser considerado un spoiler por aquellos que aún no lo han jugado.

Las skins del Bandido psicópata y Moxxi regresan a la tienda del juego en la noche del sábado 29 de agosto de 2026 y estarán acompañados de la skin de Lilith que se reveló por primera vez en el anuncio de lo que viene durante esta semana.

- Publicidad -

Como reveló el minero de datos FireMonkey, La skin de Lilith en Fortnite vendrá en un lote con sus Alas de Sirena como mochila retro. Pueden ver cómo lucen en las imágenes a continuación.

Aunque la verdad es que este atuendo luce bastante bien (excepto por el hecho de que sus alas salen de su cabello), muchos fanáticos parecen decepcionado de que no tenga un estilo alternativo con pelo corto, el cual es icónico de este personaje.

Más sobre Fortnite

Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite, detalles de los cosméticos y fecha de lanzamiento
 Crash Bandicoot y Spyro llegarán pronto a Fortnite,…
Fecha, hora y cómo participar en el evento de historia de Fortnite OG: El enfrentamiento «final» del mecha contra el monstruo
 Fecha, hora y cómo participar en el evento…
Todos los Espíritus nuevos de la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7
 Todos los Espíritus nuevos de la temporada 4…
Dónde están todas las partes de Wrixel en el mapa de Fortnite (misión ‘Crea tu propio Wrixel’)
 Dónde están todas las partes de Wrixel en…
Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que podemos usar en el panel de administración de Fortnite (Actualizado)
 Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que…
EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver las partidas de Fortnite en la Esports World Cup
 EWC 2026: Fecha, hora, resultados y cómo ver…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2
¡De milagro no explotó! Así fue como el juego de pelea de Hokuto no Ken se volvió de culto gracias a sus fallas
GTA 6: las filtraciones podrían haber llegado a su fin, ya que, Cyberleek ha provocado el colapso de su memecoin
GTA 6: todo lo que aprendimos en la presentación extendida de Netflix sobre el juego más esperado de la generación
Tokyo Game Show 2026: SEGA y Atlus anuncian los juegos que llevarán
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered deja ver su jugabilidad para Nintendo Switch 2
No hay comentarios

Lo último

La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
Tecnología
Estas son las cartas del TCG de One Piece ilustradas por Yoshitaka Amano
Cultura POP
La nueva figura de Kingdom Hearts de la línea Grandista presenta a Sora con su diseño original
Cultura POP
Persona 4 Revival: Atlus ha revelado un tráiler con más detalles de la historia en Gamescom 2026
Videojuegos