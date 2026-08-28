Así luce la skin y alas de Lilith en Fortnite con su apariencia de Borderlands 4

No nos extraña que la colaboración con Borderlands regrese a Fortnite en esta temporada temática de videojuegos, lo que nos sorprendió es que regresara con una «tercera ola» en la que se estrena la skin de Lilith con el ‘look’ que trae en el más reciente juego de la franquicia, lo cual puede ser considerado un spoiler por aquellos que aún no lo han jugado.

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Las skins del Bandido psicópata y Moxxi regresan a la tienda del juego en la noche del sábado 29 de agosto de 2026 y estarán acompañados de la skin de Lilith que se reveló por primera vez en el anuncio de lo que viene durante esta semana.

Hay UN POCO de caos en la tienda de esta semana 🤪 pic.twitter.com/DN8HzrMoDc — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 26, 2026

Como reveló el minero de datos FireMonkey, La skin de Lilith en Fortnite vendrá en un lote con sus Alas de Sirena como mochila retro. Pueden ver cómo lucen en las imágenes a continuación.

Aunque la verdad es que este atuendo luce bastante bien (excepto por el hecho de que sus alas salen de su cabello), muchos fanáticos parecen decepcionado de que no tenga un estilo alternativo con pelo corto, el cual es icónico de este personaje.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.