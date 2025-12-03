La skin de aniversario de Psylocke en Marvel Rivals es básicamente un ‘gacha’

Hace unos días hablamos del evento del primer aniversario de Marvel Rivals y comentamos que el jueves 4 de diciembre de 2025 llegarían más actividades y recompensas. Ya tenemos más información al respecto y sabemos que el «premio» principal que podemos conseguir será la nueva skin ‘Daifuku’ para Psylocke, pero nos decepcionó descubrir que para conseguirla tendremos que participar en lo que es básicamente un «sistema gacha».

El evento en cuestión se llama Gran Inauguración Van Dyne y lo que tenemos que hacer es comprar un ‘shuriken’ para reventar uno de los seis globos y obtener una de las seis posibles recompensas al azar. El premio más importante es la skin de Psylocke, pero también hay emojis, banners, esprays, etc.

El primer ‘shuriken’ costará 100 Unidades. Parece poco pero el precio se va duplicando con cada intento. El segundo vale 200 y así hasta terminar gastando 2400 Unidades para conseguir todos los premios (lo cual es aún mayor que el precio de un traje legendario).

Esto es, sin duda, una forma de introducir un sistema gacha a Marvel Rivals. Por si no lo saben, los sistemas gacha son formas de monetización en las que pagamos para obtener una recompensa al azar de una lista. Este es muy usado en juegos como Genshin Impact, pero ha sido fuertemente y justamente criticada por ser abusiva y animar a los jugadores a gastar dinero.

Aunque hay formas de conseguir unidades gratis, estas también se pueden conseguir adquiriendo otra de las monedas del juego (Celosía) e intercambiándola, lo cual es una forma de ofuscar los gastos.

Varios jugadores han comenzado a criticar la forma de obtener la skin de aniversario de Psylocke en Marvel Rivals porque temen que sea una forma del estudio Netease de «probar a los jugadores» y ver si lo toleran para agregar sistemas de monetización aún más agresivos.

🎂 We're beyond excited to celebrate Phase 2 of our First Anniversary with you. Dive into the festivities with our special Rivals Day events on December 4th at 9 AM UTC.



Relive your journey with Rewind Your Year 1, join the Times Square Countdown for lights and surprises, and… pic.twitter.com/0Q8bJLjtxk — Marvel Rivals (@MarvelRivals) December 3, 2025

Ya veremos qué pasa con este sistema y si tratan de traerlo de regreso en el futuro. Esperamos que no.