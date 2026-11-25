¿Es que al juego de Epic Games nunca se le van a acabar las colaboraciones? No. Ya sabemos que no. El ‘crossover’ soñado de muchos es con Shrek, pero mientras Dreamworks se anima a dejar a los jugadores de Fortnite usar el ogro verde, los dejará jugar con su compañero y con su rival más peligroso gracias a la colaboración con la genial película de 2022 Gato con botas: el último deseo.
En la noche del jueves 26 de noviembre de 2026 se pondrán a la venta en la tienda del juego una skin del Lobo/La Muerte y al compañero Gato con Botas junto con una serie de objetos cosméticos temáticos del filme.
Así lucirán el atuendo y el compañero en el juego. Como pueden ver, el Lobo tendrá estilos con o sin capucha así como el infaltable estilo LEGO.
Además del atuendo y el compañero, el lote de Gato con Botas: El último deseo en Fortnite incluirá los siguientes objetos:
- Mochila Botín del Gato con botas
- Pico hoces de la muerte
- Gesto Muerte al acecho
- Zapatillas Gato con pantuflas
- Emoticono Gato con botas (desbloqueable)
Además, el compañero Gato con Botas se podrá personalizar con o sin sombrero, espada y tendrá el gesto ‘Mirada tierna’.
Más sobre Fortnite
Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.