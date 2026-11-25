¿Es que al juego de Epic Games nunca se le van a acabar las colaboraciones? No. Ya sabemos que no. El ‘crossover’ soñado de muchos es con Shrek, pero mientras Dreamworks se anima a dejar a los jugadores de Fortnite usar el ogro verde, los dejará jugar con su compañero y con su rival más peligroso gracias a la colaboración con la genial película de 2022 Gato con botas: el último deseo.

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En la noche del jueves 26 de noviembre de 2026 se pondrán a la venta en la tienda del juego una skin del Lobo/La Muerte y al compañero Gato con Botas junto con una serie de objetos cosméticos temáticos del filme.

Así lucirán el atuendo y el compañero en el juego. Como pueden ver, el Lobo tendrá estilos con o sin capucha así como el infaltable estilo LEGO.

Además del atuendo y el compañero, el lote de Gato con Botas: El último deseo en Fortnite incluirá los siguientes objetos:

Mochila Botín del Gato con botas

Pico hoces de la muerte

Gesto Muerte al acecho

Zapatillas Gato con pantuflas

Emoticono Gato con botas (desbloqueable)

Además, el compañero Gato con Botas se podrá personalizar con o sin sombrero, espada y tendrá el gesto ‘Mirada tierna’.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.