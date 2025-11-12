Esta skin de Gambit en Marvel Rivals nos recuerda sospechosamente a Assassin’s Creed

La temporada 5 de está muy cerca y agregará al juego dos muy queridos miembros de los X-Men. El primero de los dos nuevos personajes en unirse a Marvel Rivals será Gambit y Netease ya reveló cuál será la primera ‘skin’ premium del personaje, la cual ha causado que los fanáticos comparen a Remy con los protagonistas de la saga Assassin’s Creed.

El disfraz en cuestión se llama «maestro del gremio de ladrones» (lo cual ya podría ser una referencia en sí) y es imposible no pensar en la popular saga de Ubisoft al verlo, especialmente en Ezio Auditore Da Firenze, protagonista de Assassin’s Creed II, Brotherhood y Revelations.

Pueden ver el video de revelación del traje a continuación y sacar sus propias conclusiones.

Los parecidos son demasiados como para ignorarlos.

La capucha con el ‘pico’ al frente

El color blanco (aunque los uniformes de Assassins vienen en todos los colores)

La capa usada al estilo de Ezio

El símbolo que recuerda ligeramente a la cruz veneciana.

Las similitudes de esta skin con el uniforme de los protagonistas de Assassin’s Creed, especialmente con Ezio, han hecho que los jugadores hagan muchos chistes y memes al respecto, pero otros creen que podría poner a Netease en la mira de una demanda por parte de Ubisoft.

Esto es poco probable porque aunque la compañía francesa sí tiene derechos de propiedad intelectual sobre la apariencia de los personajes de Assassin’s Creed, el diseño es suficientemente diferente y puede caer bajo el manto de homenaje o parodia. Lo curioso es que el Gremio de Ladrones sí es una organización dentro del universo Marvel, pero sus uniformes no se parecen en nada al usado por Gambit en el juego.

Ezil, disculpen, Gambit llegará a Marvel Rivals el viernes 14 de noviembre de 2025.