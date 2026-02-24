Ya podemos ver cómo luce la skin de Grace de Resident Evil Requiem en Fortnite, podemos conseguirla «gratis»

Ya sabíamos desde hace tiempo que cuando se acercara el lanzamiento de Resident Evil Requiem tendríamos una colaboración con Fortnite que nos permitiría conseguir la skin de la protagonista de ese juego: Grace Ashcroft. La fecha ya casi está aquí, así que vamos a dar una mirada al atuendo de esta joven que debe sobrevivir a los horrores de Raccoon City.

Así luce este nuevo personaje en el juego de Epic Games. Podremos usar la skin desde el 27 de febrero de 2026.

Aunque la skin de Grace va a ser puesta a la venta en la tienda de Monedas V eventualmente, también podemos conseguirla «gratis» si compramos Resident Evil Requiem en Epic Games Store ya sea en precompra o cuando salga el juego. No importa si jugamos Fortnite en consolas o en teléfonos móviles, si compramos el juego en esta tienda para PC usando la misma cuenta de Epic Games que tenemos para jugar en otras plataformas, igualmente podremos recibir la skin.

Este no será el primer atuendo que ofrecen de esta manera —ya lo habían hecho antes con la skin de Alan Wake y con la de Mad Moxxi de Borderlands 4, entre otras— pero es la primera de una nueva y más agresiva iniciativa que ofrecerá cosméticos para Fortnite con la adquisición de juegos en esta tienda.

Es bien conocido que a pesar de ofrecer juegos gratis semanalmente, la gran mayoría de la comunidad gamer sigue prefiriendo usar Steam que la tienda de Epic Games. Esto es más que comprensible, la plataforma de Valve no solo ofrece más facilidad de uso y muchas más opciones, sino que muchos jugadores llevan mucho tiempo allí y es donde tienen su comunidad, logros, etc. Por su parte, Epic Games Store es relativamente infame por su falta de opciones y lentitid, aunque la empresa ha prometido que planea arreglar muchos de sus problemas.

Aunque esta skin de Grace Ashcroft será nueva, el otro protagonista de Resident Evil Requiem ya está en Fortnite desde hace años. Es altamente probable que el atuendo de Leon Kennedy regrese a la tienda de Monedas V en los próximos días o en marzo, pero no formará parte de la oferta por la compra del juego.

Resident Evil Requiem saldrá a la venta el viernes 27 de febrero de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y (obviamente) Epic Games Store. Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago que podemos jugar en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles y en PC.