Ya sabemos cuándo llega la skin de Playboi Carti a Fortnite

Ya se sabía desde hace tiempo y el evento Hora Cero lo confirmó. El rapero estadounidense Playboi Carti tendrá una skin en Fortnite muy pronto y Epic Games ya confirmó la fecha en que estará disponible en la tienda.

De acuerdo a una reciente publicación hecha en las cuentas oficiales del juego en redes sociales, este atuendo se pondrá a la venta el jueves 11 de noviembre de 2025. Lo encontraremos en la tienda a las siguientes horas:

México : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina, Chile: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 1:00 a.m. del viernes 12 de diciembre

Por si no lo conocen, Playboi Carti es muy respetado en la escena musical de Estados Unidos desde 2017, cuando dio un salto de popularidad con su primer álbum y desde entonces ha sido nominado tanto a los Grammy como a los premios BET. Si les gusta el rap, pueden escucharlo a continuación.

Al momento de hacer esta nota no se han revelado ni filtrado imágenes de posibles estilos ni los objetos cosméticos que acompañarán la skin de Playboi Carti, aunque sí vimos cómo será la skin principal gracias al reciente evento de cambio de temporada, en el que hizo un cameo. Este hace referencia a su camiseta de baloncesto y tiene el nombre de su álbum I Am Music en el cinturón.

Esperamos tener más detalles sobre este atuendo muy pronto.