La colaboración de Junji Ito con Dead by Daylight es aterradora

Este ‘crossover’ resulta tan perfecto que no entendemos cómo es que no había ocurrido antes. Durante una presentación especial realizada a finales de noviembre de 2024, Behaviour Interactive anunció una colaboración con el artista japonés Junji Ito —autor de algunos clásicos del horror moderno como Tomie, Uzumaki y Gyo— que permitirá a varios asesinos y supervivientes de Dead by Daylight usar ‘skins’ basadas en los personajes de sus ‘manga’.

Junji Ito ha sido muy mencionado últimamente gracias al estreno del ‘anime’ basado en su ‘manga’ Uzumaki en HBO Max. Su primer episodio fue una obra de arte, pero tristemente los siguientes capítulos tuvieron un bajonazo en la calidad de su animación.

Los asesinos y supervivientes de Dead by Daylight que recibirán ‘skins’ basadas en los ‘manga’ de Junji Ito son:

Skin de la señorita Fuchi (Modelo de Moda y Rumores) para La Artista – Legendario

(Modelo de Moda y Rumores) para – Legendario Skin de Tomie (Tomie: la pintura) para La Espíritu – Legendario

Skin de Soichi (Las maldiciones de Soichi) para El Embaucador – Muy Raro

(Las maldiciones de Soichi) para – Muy Raro Skin de los Espíritus atormentados (La historia del túnel misterioso) para La Draga – Muy Raro

(La historia del túnel misterioso) para – Muy Raro Skin de los Hermanos Hikizuri (Los extraños hermanos Hikizuri ) para Los gemelos – Muy Raro

Skin de Bailarina marioneta (La Mansión de las marionetas) para Kate – Muy Raro

(La Mansión de las marionetas) para – Muy Raro Skin de Tsukiko (Tomie: La foto) para Yui – Muy Raro

(Tomie: La foto) para – Muy Raro Skin de Terumi (Los globos colgantes) para Jun Yin – Muy Raro

Aunque no revelaron exactamente cuándo llegarán las skins de la colaboración de Dead by Daylight con Junji Ito, todo indica que tendremos que esperar al año 2025 para que estén disponibles en la tienda del juego.