¿Antojado de comida italiana mientras juegas LoL? Para eso están las nuevas skins de Vel’Koz, Irelia, Sion e Illaoi

Los Aspectos Eternos para Leona y Diana no son los únicos que van a llegar a LoL más adelante este mes. Una nueva colección que por alguna razón está inspirada en la pasta y la comida italiana estará disponible en League of Legends con la llegada de la actualización 26.11 y trae skins con nombres tan curiosos como Vel’Kozzinni, Irelia Pannellia, Sion Pizzero e Illaoilli Raviolli.

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Pueden ver el arte ‘splash’ de estos divertidos atuendos a continuación.

También podemos ver cómo lucen todos estos aspectos en acción en el juego gracias a los videos del canal de YouTube SkinSpotlight que compartimos abajo.

También tenemos imágenes de los chromas de cada uno de los nuevos aspectos, cortesía de la cuenta de Twitter League of Leaks.

Las skins de la divertida colección de pasta y cocina italiana Vel’Kozzinni (Spaghetti alla Vel’Koz), Irelia Pannellia (Breadsticks Irelia), Sion Pizzero (Sion Pizza Maker) e Illaoilli Raviolli (Pasta Maker Illaoi) llegarán a la tienda de League of Legends el miércoles 27 de mayo de 2026 tras la llegada del parche de actualización a la versión 26.11. Parece que todas serán de rareza épica, pero al momento de hacer esta nota no lo hemos confirmado oficialmente.

Si no pueden esperar para jugar con ellas, pueden recurrir a la PTB (servidor de pruebas), donde ya se encuentran disponibles.

League of Legends es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC.