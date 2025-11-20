Así lucen las skins de Dustin, Lucas, Mike, Will y Vecna de Stranger Things en Fortnite

Hace algunos días nos enteramos que Fortnite celebrará la llegada de la quinta y última temporada de Stranger Things con una nueva colaboración que incluirá varias skins para unirse a las de Once, Hopper y el Demogorgon Ya podemos confirmar que se trata de atuendos de Dustin Henderson, Lucas Sinclair, Mike Wheeler, Will Byers y el villano Vecna. Vamos a ver cómo lucen en el juego y qué objetos cosméticos los acompañan.

Primero veamos el grupo de amigos, cortesía del minero de datos FireMonkey. Cada atuendo estará acompañado de una mochila y un pico representativo de sus acciones en la serie. Todas estos objetos llegarán a la tienda de Fortnite en la tarde/noche del jueves 21 de noviembre de 2025.

Para completar el paquete tenemos a Vecna, que estará acompañado del ominoso reloj que le sirve como mochila retro y un pico hacha inspirado en el mundo del revés.

La skin de Vecna se puede conseguir gratis ganando la nueva copa de Fortnite.

La lista de nuevos objetos cosméticos que acompañarán a las nuevas skins de Stranger Things en esta colaboración con Fortnite son los siguientes:

Mochila retro Mochila de Dustin

Mochila retro Mochila de Mike

Mochila retro Mochila de Lucas

Mochila retro Mochila de Will

Mochila retro Reloj del revés

Pico Martillo de Dustin

Pico Kit de investigación de Mike

Pico honda de Lucas

Pico Vara de luz de Will

Pico Vecnacha

Emote Poder de Vecna

Emote Alfabeto del mundo del revés

Emote Ataque del pequeño Demogorgon

Gesto 20 natural

También podemos ver cómo lucen los estilos LEGO que vienen con cada skin,

Podremos conseguir las skins de Stranger Things por separada o en dos lotes, uno que incluye a los cuatro amigos con sus respectivos picos y mochilas retro y otro que incluye a Vecna con su equipamiento.

La verdad es que estos atuendos nos dejan un poco decepcionados. No tenemos nada en contra de los cuatro amigos, pero nos hubiera gustado mucho más tener skins de personajes más populares como Steve Harrington, Robin Buckley o Eddie Munson. Con suerte estarán disponibles más adelante.

También habrá un nuevo mapa del modo Blitz inspirado en el Mundo del Revés de la serie. También estará disponible desde el jueves 21 de noviembre.