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Aquí tienen las skins de Eren, Mikasa, Levi y Annie de Attack on Titan que llegarán a Honor of Kings y cómo se consiguen

Sasageyo.

Julian Ramirez
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Hace unos días anunciamos que el popular juego móvil Honor of Kings tendría una colaboración con la no menos reconocida serie de manga y anime Attack on Titan (Shingeki No Kyojin) y ya podemos dar una mirada a los aspectos de personajes que llegarán en este «crossover»: Zhang Fei tendrá una skin de Eren Yeager, Jing lucirá como Mikasa Ackerman, Allain se convertirá en Levi Ackerman y Mayene se convertirá en Annie Leonhart. Una de ellas será completamente gratis.

A continuación veremos los tráileres de presentación de cada uno de estos nuevos aspectos en los que además podremos detallar las animaciones de sala de cada uno y cómo lucen en acción las habilidades de los personajes con las nuevas skins. Este evento comienza el viernes 1 de mayo de 2026.

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Empecemos con el aspecto de Eren para Zhang Fei, que tiene la habilidad de convertirse en el Titán de Ataque.

Ahora veamos el aspecto de Mikasa para Jing.

También tenemos el aspecto de Levi para Allain.

Y terminamos con el aspecto de Annie para Mayene. Aunque no se convierte en la Titán Femenina, si puede «invocar su espíritu» para fortalecerse con su habilidad definitiva.

Estos tráileres fueron publicados en el canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube.

Ahora veamos cómo conseguir todas estas skins o aspectos de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) en Honor of Kings y las fechas en que estará disponibles:

SKINPERSONAJECÓMO CONSEGUIRFECHA
Eren YaegerZhang FeiEvento de deseo precioso1 de mayo
Mikasa AckermanJingEvento de deseo precioso1 de mayo
Levi AckermanAllainEvento ‘Investiga más allá de las murallas’8 de mayo
Annie LeonhartMayeneGratis como parte de la historia1 de mayo

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Honor of Kings es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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