Estas serán las skins y la fecha de la colaboración de Solo Leveling con Fortnite

Un 'crossover' de Rango S.

Ya sabíamos que tendríamos un ‘crossover’ con esta serie de animada coreana (¿es correcto decir ‘anime coreano’?) gracias a varias filtraciones y al trabajo de los mineros de datos, pero apenas tenemos los detalles que hacen que valga la pena hablar de ello. Finalmente nos enteramos no solo de la fecha de la colaboración entre Solo Leveling y Fortnite, sino que ya sabemos cuáles serán las skins de personajes que podremos comprar.

De acuerdo a textos publicitarios revelados por el siempre confiable informante FireMonkey en su cuenta de Twitter, esta colaboración llegará a la tienda del juego el viernes 20 de febrero de 2026 . Los atuendos que se pondrán a la venta a cambio de Monedas V serán:

  • Sung Jinwoo
  • Cha Hae-In
  • Igris

El día antes de la colaboración habrá una copa en la que podremos ganar la skin de Sung Jinwoo y su mochila retro. Podemos ver cómo lucirán las skins en el juego (bueno, al menos dos de ellas) en el siguiente video:

Además de estas tres skins, la colaboración de Solo Leveling con Fortnite también incluirá los siguientes cosméticos.

  • Tres mochilas retro
  • Tres picos
  • Tres gestos
  • Un papel
  • Un planeador
  • Lote Mercedes-Benz + Solo Leveling

Solo Leveling empezó como una popular novela web antes de dar el salto al mundo del anime. El protagonista es un cazador de monstruos muy débil llamado Sung Jinwoo que recibe la capacidad de subir de nivel sin límites, convirtiéndose en uno de los más poderosos defensores de la humanidad. La serie cuenta con dos temporadas que podemos ver en Crunchyroll desde Latinoamérica.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles iOS y Android, consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store.

