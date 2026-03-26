Los personajes de Disney’s Hércules llegarán a Fortnite en medio de los planes de boicot de los jugadores

Epic Games no es muy querido en este momento. Las terribles decisiones de despedir más de 1000 empleados, aumentar el costo de las Monedas V y agregar personajes ‘brainrots’ creados con IA al juego no tienen contentos a una parte notable de la comunidad de los jugadores. Muchos creen que la «avalancha» de colaboraciones que se vienen a Fortnite tratan de hacer que nos olvidemos de todo eso y entre ellas llegarán skins de personajes de películas de Disney como Hércules, Megara y Hades. Sin embargo, hay muchos llamados en foros y redes sociales a boicotear el juego y no gastar más dinero en él como forma de protesta.

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Aunque este ‘crossover’ no ha sido anunciado oficialmente, ya fue revelado por informantes confiables como FireMonkey en su cuenta de Twitter. Según él, la colaboración de Disney’s Hércules con Fortnite llegará a la tienda en la noche del sábado 28 de marzo de 2026 e incluirá los siguientes objetos cosméticos:

Atuendo de Hércules

Atuendo de Megara

Atuendo de Hades

Pico de Hércules

Pico de Megara

Pico de Hades

Mochila retro de Hércules

Mochila retro de Megara

Mochila retro de Hades

Dos gestos

Pista de improvisación

Pronto actualizaremos esta nota con más detalles de los objetos cosméticos.

Estos personajes deberían ser muy populares sobre todo entre los jugadores milennials, pero si el boicot logra ser exitoso, Epic Games podría ver muchas menos ventas de las que les gustaría. Esta clase de acciones no suelen tener una gran repercusión, pero cada peso cuenta e incluso si no se logra lastimar considerablemente el bolsillo de Tim Sweeney, vale la pena hacernos oír de cualquier forma que podamos.

Otra queja tal vez menos importante es la que tienen algunos jugadores que creen que esta colaboración llega demasiado tarde. Insisten en que las skins de Hércules, Megara y Hades de la película de Disney debieron haber llegado a Fortnite en marzo de 2024 cuando estábamos en la temporada ‘Mitos y Mortales’, la cual era temática de la mitología griega. No podemos negar que hubieran encajado mucho mejor allí.

Otros jugadores están lamentando que no parece haber un planeador basado en Pegaso ni Pena y Pánico como acompañantes, pero es posible que sean revelados con el anuncio oficial.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android y para PC mediante Epic Games Store.