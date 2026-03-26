Videojuegos

Los personajes de Disney’s Hércules llegarán a Fortnite en medio de los planes de boicot de los jugadores

De cero a héroe de la batalla campal.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Epic Games no es muy querido en este momento. Las terribles decisiones de despedir más de 1000 empleados, aumentar el costo de las Monedas V y agregar personajes ‘brainrots’ creados con IA al juego no tienen contentos a una parte notable de la comunidad de los jugadores. Muchos creen que la «avalancha» de colaboraciones que se vienen a Fortnite tratan de hacer que nos olvidemos de todo eso y entre ellas llegarán skins de personajes de películas de Disney como Hércules, Megara y Hades. Sin embargo, hay muchos llamados en foros y redes sociales a boicotear el juego y no gastar más dinero en él como forma de protesta.

Aunque este ‘crossover’ no ha sido anunciado oficialmente, ya fue revelado por informantes confiables como FireMonkey en su cuenta de Twitter. Según él, la colaboración de Disney’s Hércules con Fortnite llegará a la tienda en la noche del sábado 28 de marzo de 2026 e incluirá los siguientes objetos cosméticos:

- Publicidad -
  • Atuendo de Hércules
  • Atuendo de Megara
  • Atuendo de Hades
  • Pico de Hércules
  • Pico de Megara
  • Pico de Hades
  • Mochila retro de Hércules
  • Mochila retro de Megara
  • Mochila retro de Hades
  • Dos gestos
  • Pista de improvisación

Pronto actualizaremos esta nota con más detalles de los objetos cosméticos.

Estos personajes deberían ser muy populares sobre todo entre los jugadores milennials, pero si el boicot logra ser exitoso, Epic Games podría ver muchas menos ventas de las que les gustaría. Esta clase de acciones no suelen tener una gran repercusión, pero cada peso cuenta e incluso si no se logra lastimar considerablemente el bolsillo de Tim Sweeney, vale la pena hacernos oír de cualquier forma que podamos.

Otra queja tal vez menos importante es la que tienen algunos jugadores que creen que esta colaboración llega demasiado tarde. Insisten en que las skins de Hércules, Megara y Hades de la película de Disney debieron haber llegado a Fortnite en marzo de 2024 cuando estábamos en la temporada ‘Mitos y Mortales’, la cual era temática de la mitología griega. No podemos negar que hubieran encajado mucho mejor allí.

Otros jugadores están lamentando que no parece haber un planeador basado en Pegaso ni Pena y Pánico como acompañantes, pero es posible que sean revelados con el anuncio oficial.

Más sobre Fortnite

Cómo activar la computadora del Faro de Tintonio en Costa Calamar en Fortnite Capítulo 7 Temporada 2
 Cómo activar la computadora del Faro de Tintonio…
Así son las skins del Pato Lucas y Lola Bunny en Fortnite, ya tienen fecha a pesar de los despidos y cierre de modos de juego
 Así son las skins del Pato Lucas y…
Epic Games despide más de 1000 empleados y culpa indirectamente a los jugadores por no gastar más dinero en Fortnite
 Epic Games despide más de 1000 empleados y…
Dónde están todos los Cubos de caos en el mapa de Fortnite Capítulo 7 Temporada 2 – Misiones ‘Vía del Viajero’
 Dónde están todos los Cubos de caos en…
Cómo completar la misión «usa el reproductor de pista de improvisación» en Fortnite
 Cómo completar la misión «usa el reproductor de…
Así lucen las skins de Peak y de Juego de Tronos en Fortnite, primeros detalles
 Así lucen las skins de Peak y de…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
Stranger Than Heaven: Ryu Ga Gotoku presenta a Snoop Dog y una historia que se contará a través de cinco eras
Creado por padres para niños y familias, Bluey’s Happy Snaps llegará a PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch y PC
Todas las novedades del evento Luna de sangre 2026 en Dead by Daylight: skins, recompensas gratis y más
Hades 2 ya tiene fecha de lanzamiento en PS5 y Xbox Series X|S
Roblox códigos de Adóptame [Adopt Me!] (abril 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película confirma la presencia de otro personaje de Nintendo, ¿habrá película de Smash Bros?
Siguiente artículo Así es el modo de juego Restored Land de Dying Light: The Beast
No hay comentarios

Lo último

Todos los juegos y anuncios de la presentación Xbox Partner Preview (marzo 2026)
Videojuegos
Ranma 1/2: nuevo tráiler muestra a Ryoga usando el Bakusai Tenketsu en la tercera temporada del anime
Anime y Manga
Así es el modo de juego Restored Land de Dying Light: The Beast
Videojuegos
Nuevo afiche de Super Mario Galaxy: la película confirma la presencia de otro personaje de Nintendo, ¿habrá película de Smash Bros?
Cine y TV