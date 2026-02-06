Videojuegos

Una de las skins de Honkai Star Rail en Fortnite se podrá conseguir «gratis» – Fecha y más detalles de la colaboración

Un Cazador de Estelaron, por favor.

A finales de enero nos enteramos que el juego ‘gacha’ Honkai Star Rail tendrá una colaboración con Fortnite que nos permitirá conseguir skins para la batalla campal de dos de los más populares personajes de ese título: Kafka y Blade. Ahora, gracias a la presentación de la versión de la versión 4.0 de HSR conocimos más detalles al respecto, incluyendo la fechan en que llegarán a la tienda y que uno de los atuendos ‘crossover’ sería gratis… bueno, no exactamente.

Para comenzar, podemos confirmar que las skins llegarán al juego el jueves 26 de febrero de 2026.

También supimos que esta colaboración será parte de una de las anunciadas «alianzas» de estudios de videojuegos con Epic Games Store que permitirán a los jugadores que compren juegos en esa tienda obtener objetos cosméticos gratis en Fortnite. Eso es similar a lo que ocurrió con las skins de Alan Wake y Mad Moxxie, las cuales regalaron a quienes compraron Alan Wake 2 y Borderlands 4 para PC en esa tienda.

De acuerdo a una publicación de la cuenta oficial de Epic Games Store en Twitter, la skin en Fortnite de Blade de Honkai Star Rail será entregada gratis a los jugadores que hagan o hayan hecho una compra con dinero real para ese juego en EGS. Sin embargo, la publicación fue eliminada y reemplazada con una que simplemente dice que «darán más detalles más adelante».

A pesar del reemplazo de la publicación, todo indica que esta sí podría ser la forma de conseguir la skin de Blade, pero también se podrá comprar directamente en la tienda de Fortnite junto con la de Kafka. Es probable que la razón por la que eliminaron el primer mensaje es para aclarar qué clase de compras para HSR en Epic Games Store son válidas, porque algunas de ellas son bastante baratas: el paquete de 60 Esquirlas Oníricas no es nada costoso, por ejemplo.

¿Podremos obtener la skin de Blade por un precio tan bajo? Sería bueno, pero tendremos que esperar para confirmar cuáles son las compras que aplican para este oferta.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para dispositivos móviles, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store. Honkai Star Rail también es un juego gratis con microtransacciones de pago, pero solo está disponible para dispositivos móviles, PS5, Xbox Series X|S y para PC.

