Las skins de Jinx y Vi de Arcane sí regresarán a Fortnite y ya sabemos en qué fecha vuelven

Han pasado más de cuatro años desde que estuvieron a la venta y no solo habíamos perdido la fe en verlas de nuevo, sino que nos habían dicho de forma oficial que nunca iban a estar disponibles de nuevo. Eso resultó ser mentira —bueno, seguramente en ese momento pensaban que era verdad— porque las skins de Jinx y Vi de League of Legends: Arcane sí regresarán a Fortnite y no solo sabemos la fecha en que estarán en la tienda, sino que ya vimos cómo lucen sus nuevos estilos LEGO.

Respondiendo a un jugador que indagaba al respecto, la cuenta oficial de LEGO Fortnite en Twitter reveló la fecha de regreso de estos atuendos junto a un corto video mostrando los nuevos estilos. Estarán disponibles en la tienda el sábado 29 de noviembre de 2025 con la llegada de la temporada 1 del capítulo 7.

Tomorrow and now with LEGO Styles 😉 pic.twitter.com/SJDD0jpChh — LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) November 28, 2025

¿Quieren ver cómo lucen Jinx y Vi en sus versiones LEGO? Aquí las tienen:

Sabemos que Riot Games y Epic Games habían estado negociando el regreso de las skins de Jinx y Vi de Arcane a Fortnite por mucho tiempo, pero no sabemos que problemas de derechos de personaje se habían interpuesto. Nos alegra ver que tendremos una nueva oportunidad de adquirirlas, pero tememos que con la suma de los estilos LEGO vayan a aumentar mucho su precio en Monedas V.