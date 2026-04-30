Las mujeres de Padre de Familia, Los Reyes de la Colina y Bob’s Burger también llegarán a Fortnite

En junio de 2025 vimos llegar a la batalla campal a los hombres protagonistas de las series animadas Los Reyes de la Colina, Bob’s Burger y El Show de Cleveland (el spin-off de Padre de Familia). Ahora les toca el turno a las mujeres. Tras la actualización del 30 de abril, los informantes y mineros de datos encontraron las skins de Lois Griffin, Peggy Hill y Linda Belcher y no deberían tardar en llegar a la tienda de Fortnite.

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Pueden ver cómo lucen estos atuendos a continuación gracias al informante ShiinaBR que las extrajo del código del juego y las compartió mediante su cuenta de Twitter. Cada skin estará acompañada de un pico y una mochila retro que hacen referencia a algunos momentos de sus respectivas series. El lote de Linda Belcher también incluye unas zapatillas de hamburguesa y el de Peggy Hill incluye un papel.

Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar la fecha en que las skins de Lois Griffin de Padre de Familia, Peggy Hill de Los Reyes de la Colina y Linda Belcher de Bob’s Burguers llegarán a la tienda de Fortnite, pero debería ser en los primeros días de mayo de 2026.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.