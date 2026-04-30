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Las mujeres de Padre de Familia, Los Reyes de la Colina y Bob’s Burger también llegarán a Fortnite

Las damas se habían demorado en venir por sus esposos.

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En junio de 2025 vimos llegar a la batalla campal a los hombres protagonistas de las series animadas Los Reyes de la Colina, Bob’s Burger y El Show de Cleveland (el spin-off de Padre de Familia). Ahora les toca el turno a las mujeres. Tras la actualización del 30 de abril, los informantes y mineros de datos encontraron las skins de Lois Griffin, Peggy Hill y Linda Belcher y no deberían tardar en llegar a la tienda de Fortnite.

Pueden ver cómo lucen estos atuendos a continuación gracias al informante ShiinaBR que las extrajo del código del juego y las compartió mediante su cuenta de Twitter. Cada skin estará acompañada de un pico y una mochila retro que hacen referencia a algunos momentos de sus respectivas series. El lote de Linda Belcher también incluye unas zapatillas de hamburguesa y el de Peggy Hill incluye un papel.

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Al momento de hacer esta nota no podemos confirmar la fecha en que las skins de Lois Griffin de Padre de Familia, Peggy Hill de Los Reyes de la Colina y Linda Belcher de Bob’s Burguers llegarán a la tienda de Fortnite, pero debería ser en los primeros días de mayo de 2026.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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