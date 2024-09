Así son las skins de My Hero Academia en Overwatch 2, fecha de la colaboración

Parece que a Blizzard le encanta el ‘anime’. Overwatch 2 ha tenido colaboraciones One Punch Man, Cowboy Bebob y muy pronto tendrá también ‘skins’ de Deku, Uravity, All Might y otros personajes de My Hero Academia (Boku No Hero Academia).

Los diseños legendarios que tendremos como parte de este ‘crossover’ serán:

Tracer Deku

Juno Uravity

Reinhard All Might

Reaper Tomura Shigaraki

Kiriko Himiko Toga

Pueden ver cómo lucen en la imagen a continuación:

También habrán cinco sprays y un amuleto temáticos del ‘anime’ que podemos conseguir gratis.

¿Cuándo empieza la colaboración de Overwatch 2 con My Hero Academia?

Las skins o diseños legendarios de Deku, All Might y demás personajes de My Hero Academia (Boku No Hero Academia) estarán disponibles en la tienda de Overwatch 2 entre el jueves 17 y el miércoles 30 de octubre de 2024. Eso significa que el ‘crossover’ estará disponible mientras tenemos la película MHA: Ahora es tu turno en los cines de Latinoamérica.

Aunque no revelaron oficialmente cuánto costarán estos diseños, lo más probable es que cada uno cueste 2500 Monedas Premium. También estará a la venta un lote que incluirá las cinco skins. Estos precios siempre han sido muy criticado por los jugadores, que los consideran demasiado altos.