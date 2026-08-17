Todas las skins y novedades de ‘Glitch’, la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 inspirada en videojuegos

Desde hace un buen rato sabemos que la próxima temporada de Fortnite estará basada en colaboraciones con videojuegos como Sonic The Hedgehog, Crash Bandicoot, Persona, Mega Man, Tetris y más, pero ya es oficial y podemos hacernos una buena idea de lo que nos espera a nivel de ‘skins’, jugabilidad y mapa de la temporada 4 del capítulo 7 gracias a nuevas imágenes y tráileres.

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Pueden ver el tráiler oficial en español de Latinoamérica de la nueva temporada a continuación. Su nombre es ‘Glitch’ (‘Override’ en inglés) y empezará el próximo jueves 20 de agosto de 2026.

La trama de la temporada sigue los eventos del evento ‘Inestable’ en el que un intento de estabilizar el Punto Cero activo una trampa del villano Geno, causando un «hackeo de la Realidad misma» que de alguna forma reemplazó el Punto Cero con un cartucho de videojuego. Jonesy finalmente despierta del coma en que quedó al final de la temporada ‘Rivales’ mientras la Isla se comienza a llenar de personajes que llegan a la isla desde otras realidades.

La imagen promocional de la temporada revela muchas de las nuevas ‘skins’ de colaboraciones con otros videojuegos que tendrá la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7:

Atuendo de Sonic – Sonic The Hedgehog

– Sonic The Hedgehog Atuendo de Eggman (Robotnik) – Sonic The Hedgehog

– Sonic The Hedgehog Atuendo de Shadow – Sonic The Hedgehog

– Sonic The Hedgehog Atuendo de Sora – Kingdom Hearts

– Kingdom Hearts Atuendo de Joker – Persona 5

– Persona 5 Atuendo de El Ciervo – Roblox: 99 Noches en el Bosque

– Roblox: 99 Noches en el Bosque Atuendo de Hiroshi Jackson – Screamer

– Screamer Atuendo de Crash Bandicoot – Crash Bandicoot

– Crash Bandicoot Atuendo de Mega Man – Mega Man

– Mega Man Atuendo de Pac-Man – Pac-Man (puede ser un compañero)

– Pac-Man (puede ser un compañero) Compañero Rush – Mega Man

– Mega Man Compañero Spyro – Spyro The Dragon

– Spyro The Dragon Planeador de Tails – Sonic The Hedgehog

También vemos atuendos originales de Fortnite que parecen inpsirados en juegos como Mario Kart, The Legend of Zelda, Minecraft, Call of Duty, Virtua Fighter y otros. La imagen promocional también tiene personajes de videojuegos que ya habían aparecido antes y cuyas skins se volverán a poner de nuevo a la venta esta temporada como Halo, Peak, Street Fighter, Honkai Star Rail, Tomb Raider y The Witcher.

Finalmente vemos algunos de los nuevos Espíritus o Sprites de esta temporada. Entre ellos hay ‘sprites’ basados en personajes como los Klombos, Arbustín, Tails, Sonic y Jazz Jackrabbit. Sabemos que el Espíritu de Tails nos permitirá dar un doble salto y Sonic nos permitirá correr tan velozmente como el erizo azul y eso se puede ver en el siguiente video, que además revela una zona del mapa inspirada en la icónica Green Hill.

Ya casi es hora de que tomes el control. https://t.co/IAQcGoMzxz pic.twitter.com/NTiNaKLHMp — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 16, 2026

Hablando de poderes sacados de los juegos, el famoso Mega Buster de Mega Man será un arma que podremos usar esta temporada. También aparecerán cartuchos como los de las viejas consolas de videojuegos (podemos ver cómo lucen actualmente en el mapa donde antes estaba el Punto Cero) y que activarán «partidas hackeadas» que le darán a todos los jugadores habilidades como, más velocidad y aguante infinito (Sonic) y eliminaciones automáticas con pico (KO)

Hablando del mapa, también podemos dar una mirada al nuevo mapa y los nuevos puntos de interés —incluyendo una nueva isla en el sur con forma de uno de los fantasmas de Pac-Man— a continuación.

Todas estas nuevas skins basadas en personajes de videojuegos y el nuevo contenido de la temporada 4 comenzará a llegar a Fortnite Capítulo 7 a partir del jueves 20 de agosto de 2026. No todo llegará necesariamente al mismo tiempo. Recuerden también que lo más probable es que los atuendos ‘crossovers’ se pongan a la venta en la tienda y que las skins originales sean parte del nuevo Pase de Batalla junto a una o dos colaboraciones.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.