Estas son las skins y objetos de Tyler The Creator en Fortnite

Batalla Chromacampal.

El popular rapero estadounidense Tyler The Creator se presentará en el festival Estereopicnic aquí en Colombia en el año 2026, pero antes se va a pasar por la Isla de Fortnite. Ya podemos ver cómo son las nuevas skins de la serie Icons inspiradas en este artista, así como los objetos cosméticos que estarán a juego con los atuendos.

Epic Games ya confirmó que las skins y objetos de Tyler The Creator estarán disponibles en la tienda del Fortnite en la noche del viernes 14 de noviembre de 2025.

El lote tendrá dos skins, una con el atuendo «tradicional» del rapero y otro inspirado en el video de St. Chroma del álbum Chromakopia. Cada una tendrá tres estilos diferentes.

Gracias al minero de datos iFireMonkey también podemos ver cómo serán los objetos cosméticos que acompañarán al rapero en su lote.

  • Mochila retro Earfshaker
  • Mochila retro Dinamita
  • Pico Mini Tyler
  • Estela Chroma
  • Gesto carrito de golf
  • Gesto Thought I was Dead
  • Papel Rosa Golf
  • Papel Verde Chroma
  • Batería retro Earfshaker
  • Micrófono Chroma Vox

Las pistas de improvisación que llegarán al juego inicialmente son:

  • EARFQUAKE (2019)
  • Sticky (2024)
  • Ring Ring Ring (2025)

Es posible que agreguen más en lanzamiento de la skin o en los próximos días.

