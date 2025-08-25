Las skins de One Punch Man en Fortnite ya tienen fecha de lanzamiento

Uno de los ‘crossovers’ más fuertemente rumoreados del año finalmente se hará realidad. Desde hace mucho estamos escuchando que habrían skins de One Punch Man en Fortnite, pero pasaban los meses y nada que llegaban. Incluso las tuvimos primero en Fall Guys. Pero todo era cierto y ya tenemos detalles oficiales sobre la fecha en que Saitama, Genos y Tatsumaki se asomarán a la Batalla campal.

Las cuentas oficiales del juego en redes sociales han estado dando avances de la llegada de este ‘crossover’ en las últimos días, pero ya lo dijeron abiertamente: la fecha de inicio de la colaboración será el miércoles 27 de agosto de 2025. También pudimos ver las primeras imágenes oficiales de las ‘skins’ de los personajes de la serie.

Además del atuendo de Saitama, la colaboración de Fortnite con One Punch Man tendrá también una skin de Genos y una de Tatsumaki. Hay rumores que de también introducirán un Mítico que imitaría el poder del golpe del protagonista (aunque dudamos que en realidad acabe con un jugador de un solo golpe, sería un poco injusto). Esperamos poder confirmar esto en las próximas horas.

Este no es el único ‘crossover’ anunciado. El martes 26 de agosto también tendremos la llegada de las skins de la banda Gorillaz como parte de una nueva temporada de Fortnite Festival.