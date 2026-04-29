Videojuegos

Estas serían las skins de Overwatch y Star Wars: La guerra de los clones que llegarán pronto a Fortnite

Tracer contra una joven Ahsoka.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Los rumores sobre una colaboración entre Overwatch y Fortnite que existen desde hace años finalmente se harán realidad. Varios informantes confiables revelaron que en las próximas semanas tendremos un ‘crossover’ que nos permitirá adquirir los atuendos de Tracer, Genji, DVa y Mercy, así como versiones de La guerra de los clones de dos personajes de Star Wars que ya habían aparecido antes.

ShiinaBR fue uno de los primeros informantes en hablar de la colaboración con el juego de Blizzard y sus datos fueron luego confirmados por SamLeakss. Según ellos, las skins de personajes de Overwatch llegarían a Fortnite en mayo de 2026 y serían las siguientes:

- Publicidad -
  • Tracer
  • Genji
  • DVa
  • Mercy

Además de los cosméticos acompañantes usuales (picos, mochilas), también llegará el vehículo Porsche Macan SUV tanto a Fortnite como a Rocket League con calcomanías temáticas de estos cuatro personajes.

En cuanto a la colaboración con Star Wars: La guerra de los clones (alqo que no podía faltar en mayo), varios informantes entre los que también se cuenta FireMonkey aseguran que tendremos skins de Anakin Skywalker y Ahsoka Tano con su apariencia de la serie animada desde el viernes 1 de mayo de 2026 en la tienda.

Ambos personajes ya habían aparecido antes en Fortnite pero con las apariencias de las películas y series ‘live-action’. Estos no son estilos sino nuevos atuendos por los que tendremos que pagar con Monedas V incluso si ya tenemos los anteriores

El lote con los atuendos de ambos también incluirá dos mochilas retro, dos picos y unas zapatillas.

Recuerden que esta información es basada en filtraciones y minería de datos, por lo tanto está sujeta a cambios hasta que sea confirmada oficialmente por Epic Games.

Más sobre Fortnite

Fortnite devolverá el dinero a jugadores que compraron objetos cosméticos de cantante acusado de asesinato
 Fortnite devolverá el dinero a jugadores que compraron…
Así es la colaboración de Ben 10 con Fortnite: fecha, skins y detalles
 Así es la colaboración de Ben 10 con…
El evento ‘Rivales y cohetes’ de Fortnite y Rocket League nos permite conseguir skins gratis para ambos juegos
 El evento ‘Rivales y cohetes’ de Fortnite y…
Cómo conseguir las tarjetas de acceso a las bóvedas de Los Siete y del Rey de Hielo en Fortnite
 Cómo conseguir las tarjetas de acceso a las…
Otros dos luchadores de la WWE tendrán skins en Fortnite, les decimos quiénes son y cuándo llegan
 Otros dos luchadores de la WWE tendrán skins…
La skin de la temporada 14 de Fortnite Festival será la cantante Laufey: fecha y primeros detalles
 La skin de la temporada 14 de Fortnite…

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de:
Fortnite Fortnite
eFootball: se prepara para recibir una colaboración con Naruto
Ellas son Velina y Norma, los primeros personajes de la temporada 3 de Zenless Zone Zero
Replaced – Reseña (PC)
Tomodachi Life: Living the Dream – Reseña (Switch)
Mortal Kombat Legacy Kollection: ya esta disponible el «Krossplay» en la nueva actualización
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior eFootball: se prepara para recibir una colaboración con Naruto
No hay comentarios

Lo último

Kemonomichi FT 10: resultados de los combates entre Daigo Vs MenaRD, Laggia Vs Go1 y Chikurin Vs Arslan Ash
Esports
Puedes poner estas figuras coleccionables de Dragon Ball en la ventana del auto y ver cómo vuelan por los cielos
Cultura POP
Black Clover: ¿Mimosa o Noelle será la pareja de Asta? Estas son las parejas o ‘ships’ que quedan al final del manga
Anime y Manga
Saint Seiya: la primera imagen de la saga del cielo (Tenkai-hen) es protagonizada por Seiya y Shun
Anime y Manga