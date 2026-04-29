Estas serían las skins de Overwatch y Star Wars: La guerra de los clones que llegarán pronto a Fortnite

Los rumores sobre una colaboración entre Overwatch y Fortnite que existen desde hace años finalmente se harán realidad. Varios informantes confiables revelaron que en las próximas semanas tendremos un ‘crossover’ que nos permitirá adquirir los atuendos de Tracer, Genji, DVa y Mercy, así como versiones de La guerra de los clones de dos personajes de Star Wars que ya habían aparecido antes.

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ShiinaBR fue uno de los primeros informantes en hablar de la colaboración con el juego de Blizzard y sus datos fueron luego confirmados por SamLeakss. Según ellos, las skins de personajes de Overwatch llegarían a Fortnite en mayo de 2026 y serían las siguientes:

Tracer

Genji

DVa

Mercy

Además de los cosméticos acompañantes usuales (picos, mochilas), también llegará el vehículo Porsche Macan SUV tanto a Fortnite como a Rocket League con calcomanías temáticas de estos cuatro personajes.

En cuanto a la colaboración con Star Wars: La guerra de los clones (alqo que no podía faltar en mayo), varios informantes entre los que también se cuenta FireMonkey aseguran que tendremos skins de Anakin Skywalker y Ahsoka Tano con su apariencia de la serie animada desde el viernes 1 de mayo de 2026 en la tienda.

Ambos personajes ya habían aparecido antes en Fortnite pero con las apariencias de las películas y series ‘live-action’. Estos no son estilos sino nuevos atuendos por los que tendremos que pagar con Monedas V incluso si ya tenemos los anteriores

El lote con los atuendos de ambos también incluirá dos mochilas retro, dos picos y unas zapatillas.

Recuerden que esta información es basada en filtraciones y minería de datos, por lo tanto está sujeta a cambios hasta que sea confirmada oficialmente por Epic Games.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.