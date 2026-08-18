Estas son todas las skins del pase de batalla de la temporada 4 ‘Glitch’ de Fortnite Capítulo 7

Ya sabemos que la nueva temporada de Fortnite que empezará el jueves 20 de agosto de 2026 se llamará ‘Glitch’ (‘Override’ en inglés), tendrá temática y colaboraciones con otros videojuegos y mecánicas sorpresa inspiradas en títulos clásicos como Sonic the Hedgehog y Tetris. Lo que no habíamos confirmado aún eran cuáles serían las skins o atuendos que estarían disponibles en el pase de batalla, hasta ahora.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Fortnite. Seguir

La cuentas oficiales del juego en redes sociales ya confirmaron que los atuendos que podremos desbloquear en el pase de batalla que se estrenará el jueves son los siguientes:

Michi Triunfos – inspirada en juegos de carreras como Mario Kart

– inspirada en juegos de carreras como Mario Kart Tenebroso – soldado que parece sacado de Call of Duty

– soldado que parece sacado de Call of Duty Grace Crowne – aventurera que recuerda a Lara Croft, Sonya Blade y otras

– aventurera que recuerda a Lara Croft, Sonya Blade y otras Geno – el villano de Fortnite

– el villano de Fortnite Sonic – el icónico erizo azul de Sega

– el icónico erizo azul de Sega Mali – una artista marcial que parece sacada de un juego de pelea como Tekken o Virtua Fighter

– una artista marcial que parece sacada de un juego de pelea como Tekken o Virtua Fighter Wrixel – un personaje personalizable inspirado en Minecraft

– un personaje personalizable inspirado en Minecraft Bastian – una clara copia de Link de los juegos de The Legend of Zelda

Pueden ver cómo lucen todos los personajes del pase de batalla de Fortnite Capítulo 7 Temporada 4 a continuación. Sonic será el personaje del primer nivel y lo adquiriremos tan pronto compremos el pase, el cual cuesta 800 Monedas V.

Una vez desbloqueemos a Wrixel podremos comenzar a usar sus diferentes partes para personalizarlo. Epic Games está promocionando este personaje diciendo que podremos tener más de un millón de combinaciones, eso significa que tendrá muchas partes, muchas de las cuales están inspiradas en personajes de Fortnite (en la imagen podemos ver con parte de Bananín, Jonesy, Lider del equipo tierno y Ziggy). No sabemos si estará disponibles automáticamente o si tendremos que coleccionarlas por el mapa como ocurrió con las partes del Guardián Espíritu de la temporada anterior.

En el pase también podremos conseguir objetos cosméticos de Sonic the Hedgehog que incluyen a Tails como compañero, que tendrá sus propios cosméticos entre los que hay una llave de tuercas y un gesto recolectando anillos.

Aquellos que adquieran este pase de batalla en su semana de lanzamiento recibirán automáticamente un estilo para el atuendo de Grace Crowne y sus accesorios sin necesidad de tener que desbloquearlos uno a uno en el pase.

También podemos confirmar que Sonic (recuerden, la skin que se desbloquea automáticamente al adquirir el pase) tendrá un estilo de Super Sonic y podremos realizar la transformación en medio de la partida usando un gesto integrado.

Todos estos personajes también hacen parte de un divertido video hecho con arte en pixeles y producido por el equipo de Studio 64 Bits.

¡Únete a Jonesy en su viaje a través de una serie de realidades alternativas!



Sé testigo de cómo un escuadrón de leyendas del gaming une fuerzas para enfrentarse a Geno. Tráiler creado en colaboración con Studio 64 Bits. pic.twitter.com/q1e19R5ccO — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 17, 2026

Les recordamos que todas estas skins se pueden desbloquear en el pase de batalla que llegará a Fortnite el jueves 20 de agosto de 2026 junto con la temporada 4 del capítulo 7 por un precio de 800 Monedas V.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.