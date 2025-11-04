La controversial skin Jinx Quebrantada regresa a LoL para acompañar a Tristana y Gwen Pastoras de lluvias

La próxima actualización de League of Legends va a ser extremadamente adorable y perfecta para los amantes de las ranitas. Riot Games ya reveló las próximas skins de la colección Pastoras de lluvias para Tristana y Gwen que estarán disponibles pronto en la tienda de LoL junto a un aspecto muy controversial de Jinx.

Veamos el bello ‘arte splash’ de los dos atuendos de ranitas.

También anunciaron que la controversial skin Enaltecida Arcane: Jinx Quebrantada estará de regreso. Este es aspecto es especial porque puede tomar la apariencia de las dos versiones del personaje de las diferentes líneas de tiempo que vemos en la serie Arcane, pero el alto precio al que podía llegar debido al sistema ‘gacha’ en el que estaba había molestado a los jugadores. Según los cálculos, uno podía llegar a gastarse hasta 250 dólares estadounidenses tratando de conseguirla (casi 1 millón de pesos colombianos).

Por supuesto, los jugadores que ya la tienen ahora están enojados porque originalmente habían sugerido que era una skin limitada que no se iba a poder conseguir de nuevo. Los desarrolladores dicen que esta skin traerá nuevos efectos para sus tres formas diferentes, incluyendo una nueva animación de aparición.

Las skins Tristana y Gwen Pastoras de lluvias serán rareza Épica, lo que significa que costarán 1350 RP cuando el parche de actualización 25.23 llegue a LoL el martes 18 de noviembre de 2025 (o el miércoles 19, dependiendo de su zona horaria). En ese mismo parche será el regreso del Aspecto Enaltecido de Jinx, aunque al momento de realizar esta nota no sabemos si cambiaron su precio o forma de obtenerla.

Estas skins, ya se pueden encontrar en el servidor PTB de pruebas. Por su parte, los aspectos Lux Pandástica, Wukong y Darius Reinos Mecha y Viktor Heraldo de las Máquinas ya están disponibles en los servidores principales.