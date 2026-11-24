A mediados de año, durante la celebración de los 10 años de Dead by Daylight, sus desarrolladores anunciaron algunas de las colaboraciones que vendrían en el futuro y la que mejor fue recibida fue el ‘crossover’ con Scooby-Doo. Ahora, aprovechando el lanzamiento del nuevo capítulo temáticos de Terrifier, Behaviour reveló la fecha de lanzamiento de esta colaboración y nos mostró cómo lucen todos los nuevos atuendos.

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Las skins de colaboración de Scooby-Doo con Dead by Daylight llegarán a la tienda del juego el jueves 10 de diciembre de 2026 y serán las siguientes

Dwight Fairfield como Scooby Doo

Renato Lyra como Shaggy Rogers

Mikaela Reid como Velma Dinkley

Kate Denson como Daphne Blake

Felix Richter como Fred Jones

Pueden ver cómo lucen todas estas apariencias en las imágenes a continuación.

De momento todo indica que el ‘crossover’ estará basado solo en skins y no habrá un mapa, asesino o personajes de Scooby-Doo agregados al juego como tales. Eso sí, no descartamos que podamos conseguir otros objetos como banners o amuletos basados en la popular serie de Hannah-Barbera.

Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.