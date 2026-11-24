A mediados de año, durante la celebración de los 10 años de Dead by Daylight, sus desarrolladores anunciaron algunas de las colaboraciones que vendrían en el futuro y la que mejor fue recibida fue el ‘crossover’ con Scooby-Doo. Ahora, aprovechando el lanzamiento del nuevo capítulo temáticos de Terrifier, Behaviour reveló la fecha de lanzamiento de esta colaboración y nos mostró cómo lucen todos los nuevos atuendos.
Las skins de colaboración de Scooby-Doo con Dead by Daylight llegarán a la tienda del juego el jueves 10 de diciembre de 2026 y serán las siguientes
- Dwight Fairfield como Scooby Doo
- Renato Lyra como Shaggy Rogers
- Mikaela Reid como Velma Dinkley
- Kate Denson como Daphne Blake
- Felix Richter como Fred Jones
Pueden ver cómo lucen todas estas apariencias en las imágenes a continuación.
De momento todo indica que el ‘crossover’ estará basado solo en skins y no habrá un mapa, asesino o personajes de Scooby-Doo agregados al juego como tales. Eso sí, no descartamos que podamos conseguir otros objetos como banners o amuletos basados en la popular serie de Hannah-Barbera.
Más sobre Dead by Daylight
Dead by Daylight es un juego de pago con microtransacciones de pago disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.